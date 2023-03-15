消委會原子筆13款好用推介！$8 MUJI筆最高分　1款標榜速乾最難乾

消委會原子筆測試！消委會最新測試市面上40款原子筆及啫哩筆，測試其書寫性能、耐力性能及抗跌程度等，當中有13款原子筆及啫哩筆分別獲5星及4.5星高分評級，為人熟悉的ZEBRA及Pentel都有上榜，而MUJI有2款啫哩筆更稱霸榜首位置，而且僅售$8，性價比極高，即睇消委會原子筆測試詳情！

消委會原子筆13款好用推介！MUJI筆$8最高分 一款標榜速乾最難乾

消委會最新一期《選擇》月刊測試市面上40款原子筆及啫哩筆，當中包括18款原子筆及22款啫哩筆，就其書寫性能及耐力性能，如書寫總長度、速乾程度、透底測試、抗跌能力等，分別進行測試，最後得出評級結果。

（圖片來源：消委會）

在書寫性能表現方面，消委會利用模擬書寫儀器，測試樣本的書寫長度，從而比較其使用壽命。結果顯示，各樣本的可書寫長度平均值由388.3米至2,323.7米不等，原子筆型號可書寫程度平均為1,052米；啫哩筆的表現較差，總書寫長度只有699.2米。

（Unsplash/Kenny Eliason）

表現最好的原子筆樣本是Pentel e-ball，書寫總長度最長達到2,323.7米。而ZEBRA bLen、天鵝牌 、PILOT BP-S和uni JETSTREAM的平均可書寫總長度由1,111.7米至1,746.3米不等。此外，Tombow MONO graph、無印良品的書寫總長度亦超過1,000米，表現理想。表現最差的樣本為uni JETSTREAM EDGE，3個樣本中只有一個能書寫超過400米。

而啫哩筆方面，則以PILOT Juice.5的表現最理想，平均可書寫總長度達1,154.3米。表現最差的包括uni-ball one、SAKURA Ballsign iD和DAISO，平均可書寫總長度都少於500米。

（mujiusa@Twitter）

在速乾程度方面，今次測試的40個樣本全部通過ISO試驗方式要求，惟各個型號的實際需要的乾透時間，由1秒至12秒不等，差距頗大。其中，最快乾透的樣本為DAISO，寫出1秒後隨即乾透，用擦膠擦拭亦沒有暈染情況。而乾透時間需時最長的是標榜「速乾」及供考試用的「晨光」，最少需要12秒才完全乾透。

在耐清水浸泡試驗中，全部試驗型號都通過要求，經過蒸餾水浸泡後，仍可閱讀寫於紙條上的線條和文字。另外，原子筆的抗跌效能較為理想，經跌落測試後書寫仍然流暢。

消委會原子筆6款高分推介：

【1】ZEBRA WETNIE Ball-point Pen P-BA100-GBK

來源地：印尼

大約零售價：$43

總評：5星

【2】Tombow MONO graph Ballpoint Pen（BC-MGLE01）

來源地：越南

大約零售價：$19

總評：4.5星

【3】Pentel Calme 07（BXA107A-A）

來源地：日本

大約零售價：$13

總評：4.5星

【4】Pentel V Feel 05（BX115 PC）

來源地：日本

大約零售價：$9

總評：4.5星

【5】ZEBRA bLen 0.5（BAS88）

來源地：日本

大約零售價：$13

總評：4.5星

【6】無印良品 MUJI Polycarbonate Ballpoint Pen

來源地：日本

大約零售價：$8

總評：4.5星

消委會啫哩筆7款高分推介：

【1】無印良品 MUJI Gel Ink ballpoint pen cap Type（M033 - black） 0.38 來源地：日本

大約零售價：$8

總評：5星

【2】無印良品 MUJI Smooth Gel ink ballpoint pen knock type（Z031 - Blue black） 來源地：日本

大約零售價：$8

總評：5星

【3】MITSUBISHI uni-ball SigNo DX (UM-151)

來源地：日本

大約零售價：$16

總評：4.5星

【4】uni-ball SigNo RT1(UMN-155N-038)

來源地：日本

大約零售價：$17

總評：4.5星

【5】Pentel ENERGEL Permanent Gel Ink Metal Tip (BLP75-C)

來源地：日本

大約零售價：$14

總評：4.5星

【6】uni-ball SigNo RT1(UMN-155N-05)

來源地：日本

大約零售價：$17

總評：4.5星

【7】KOKUYO ME啫喱筆 0.5mm Ballpoint Pen KME-BPEG5D102w (TOFU WHITE)

來源地：日本

大約零售價：$25

總評：4.5星