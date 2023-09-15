消委會檢測｜11款牙膏獲5星1款日本製$20最平　9成測出微量重金屬

消委會牙膏測試，有11款獲5星評級。牙膏除了日常使用，有些人去旅行都帶上自己的牙膏。想遊勻世界各地歎美食，保護牙齒健康也十分重要。消委會曾測試市面上30款牙膏，包括17款普通牙膏及13款兒童牙膏，有11款普通牙膏獲滿分5星評級，另有27款檢出微量重金屬，日後購買牙膏要多加留意了！



（《廣播羅曼史》劇照）

消委會牙膏測試 9成測出微量重金屬 部分樣本含過敏香料未標示

消委會最新測試市面上30款牙膏，包括17款普通牙膏及13款兒童牙膏，包括市面常見的多個品牌牙膏。測試結果顯示，有7款牙膏樣本檢出微量重金屬砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克；有23款牙膏檢驗出微量重金屬鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克，兩者均符合內地《化妝品安全技術規範》要求。

雖然樣本中檢出的重金屬含量均符合要求，惟消委會提醒，嬰幼兒刷牙時家長應盡量避免兒童吞服牙膏，降低攝入重金屬的機會。

另外，測試結果顯示部分樣本檢出過敏香料丁香油酚及檸檬烯，前者主要用作調味劑及治療局部牙痛，後者則為常見香料，多加入生果味牙膏之中。

其中，有6款樣本檢出丁香油酚，含量由0.002%至0.013%，檢出量最高的是兒童牙膏「Colgate高露潔」，檢出量有0.013%丁香油酚，超出歐盟《化妝品法規》標示該過敏香料的上限，惟其包裝上的成分表，卻未有標示含丁香油酚。

（圖片來源：消委會）

另外，有12款樣本檢出檸檬烯，當中有2款兒童牙膏「Oral B」及「Bilka」和3款普通牙膏「 Lavera」、「JASON」和「Yuan阿原」檢出的檸檬烯含量超出歐盟《化妝品法規》需標示該過敏香料的上限。惟「Oral B」、「JASON」和「Yuan阿原」未有標示含有檸檬烯。

由於有人會對以上2種香料敏感，甚至可出現接觸性皮膚炎、其至口腔漬爛，如果曾對香料敏感的人士，選擇口腔清潔用品時應該避免選用含有該2種成分，或有「frangrance」或「aroma」等字眼的產品。

部分樣本檢出過敏香料丁香油酚及檸檬烯。（圖片來源：消委會）

消委會牙膏11款5星評級 最平1款日本製僅$20

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消委會5星評級牙膏｜普遍不含氟牙膏

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