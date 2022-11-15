消委會測試市面上25款魚油補充劑，當中有樣本驗出含有基因致癌物及污染物，包括6款樣本檢出基因致癌物，同時有逾半樣本檢出有毒污染物，其中有3款超出歐盟上限。另外，有4款魚油補充劑於消委會測試中獲得較高評分，即睇消委會魚油測試結果！

消委會魚油測試超過一半樣本檢出基因致癌物！附4款5星評級推介

消委會於市面上各大零售點選購25款魚油補充劑樣本，消委會魚油測試包括23款膠囊劑型及2款液體劑型，分別標明適合成人、兒童或孕婦等服用，惟當中有部分樣本驗出含有污染物及添加劑，提醒消費者在選購魚油補充品時需要多加留意。

（圖片來源：消委會）

消委會魚油測試｜6款樣本檢出基因致癌物PAH

食物在加熱過程中或受環境污染會產生基因致癌物多環芳香烴（PAH），部分PAH亦證實可能具致癌性。消委會測試發現，有6款魚油補充劑樣本檢出PAH，其中一個樣本檢出的苯並[a]芘含量為每公斤12.7微克，而其檢出的4種PAH總和為每公斤54.0微克，為25個樣本中含量最高，全部超出歐盟及本港《2021年食物內有害物質（修訂）規例》規定，消委會已轉交食物安全中心跟進。

苯並[a]芘（benzo[a]pyrene）為食物中具可能致癌性PAH的指標，常見於高溫烹調帶脂肪的食物之中，屬基因致癌物，應盡量避免攝入。

（圖片來源：消委會）

消委會魚油測試｜逾半樣本檢出有毒污染物 3款超出歐盟上限

消委會魚油測試中，有24款樣本檢出氯丙二醇（3-MCPD），檢出量由每公斤44微克至15,000微克。當中有3款的檢出量超出歐盟的上限的每公斤2,500微克。

油脂於攝氏160以上高溫脫臭加工過程中，有機會與氯化物產生化學反應而形成氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD esters，3-MCPDE），從而受到污染。人類進食受3-MCPDE污染的油脂，會在腸胃道內水解3-MCPDE，釋出有毒的氯丙二醇（3-MCPD）。動物實驗顯示，長期每日過量攝入會損害腎臟、中樞神經及影響雄性生殖系統。

不過消委會亦提醒，以1個體重60公斤的成年人計，每日最高可攝入3-MCPD及其脂肪酸酯的分量，按世衛建議則為240微克，而按歐洲食品安全局的建議為120微克。以3-MCPD檢出量最高的樣本為例，每日要進食15粒及8粒才會超出攝取量。

（圖片來源：Pixabay）

另外，今次消委會測試中有超過一半、即14個樣本檢出基因致癌物環氧丙醇。其檢出量由每公斤37微克至1,100微克，其中一款樣本檢出量超出歐盟上限的每公斤1,000微克。在全部樣本中，亦僅有3款樣本沒有檢出持久性有機環境污染物，其檢出量並沒有超出歐盟標準。

消委會魚油測試｜4款樣本奪5星評分

消委會魚油測試中有4款樣本奪得5星評分，涵蓋膠囊類及非膠囊類。而食安中心則建議市民日常可透過均衡飲食得到足夠營養，如有需要服用魚油補充劑前應先諮詢醫生、營養師或藥劑師的意見，並留意包裝指示的劑量，避免過量服用。

消委會魚油測試【1】Webber Naturals Triple Strength Omega-3 維柏健3倍精煉魚油 （80粒）

【膠囊類、沒有標明服用人士年齡範圍】

聲稱來源地：加拿大

大約零售價：$352



消委會魚油測試【2】Holland & Barrett Omega 3 Fish Oil 1200mg with Vitamin D3（90粒）

【膠囊類、沒有標明服用人士年齡範圍】

聲稱來源地：從缺

大約零售價：$228



消委會魚油測試【3】Meiriki Platinum DHA 70 日本命力增強版強腦素（60粒）

【膠囊類、標明服用人士包括成人及兒童】

聲稱來源地：日本

大約零售價：$570



消委會魚油測試【4】Scott's Emulsion Original Cod Liver Oil 司各脫鰵魚肝油乳白（400毫升）

【非膠囊類】

聲稱來源地：日本

大約零售價：$570

