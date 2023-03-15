土瓜灣雞蛋仔引來網民讚賞！雞蛋仔是香港深受歡迎的街頭小食之一，在各區都會找到雞蛋仔的蹤影。已經吃膩了傳統雞蛋仔的朋友，不妨到訪土瓜灣一間小食店。該小食店除了提供原味之外的雞蛋仔，更販售賣相獨特的心型雞蛋仔！適合大家用來向愛人傳遞心意！

土瓜灣雞蛋仔｜土瓜灣小店推出心形雞蛋仔！示愛+醫肚佳品 先$12

土瓜灣雞蛋仔別出心裁！雞蛋仔除了原味，在香港已演化出不同的口味，包括朱古力、咖啡、抹茶、芝士味等，相信大家已經見怪不怪。而近日，「香港茶餐廳及美食關注組」有組員於土瓜灣發現市面鮮見的心形雞蛋仔，心形雞蛋仔獨特的造型，隨即吸引組員購買。

（圖片授權：FB@Steph M Y Wong）

關注組組員Steph M Y Wong接過土瓜灣雞蛋仔店「雞蛋仔屋」製作的心形雞蛋仔後，立即將充滿美感的雞蛋仔分享予組員。Steph表示，雞蛋仔夠脆、夠熱。雖略欠蛋香，但整體而言已屬美味。此外，雞蛋仔的價錢亦與造型一樣，相當有愛，只售$12，並不算貴。

（圖片來源：FB@Timmas Leung）

除了原味心形雞蛋仔，土瓜灣雞蛋仔「雞蛋仔屋」亦發售心形格仔餅，以及朱古力、芝士、Oreo味雞蛋仔，價錢由$12至$20不等。大家可以透過心形的雞蛋仔或格仔餅，向愛人傳遞愛意，彰顯愛心！

已經結束香港業務的The Waffle Club曾在尖沙咀推出心型雞蛋仔（圖片來源：The Waffle Club TW）

記者翻查資料，發現心形雞蛋仔並非首次在香港出現。不過，大部份製作心形雞蛋仔的小食店，經已於疫情期間結業，市面現時仍供應「粒粒」心意的店舖並不多。大家經過尚有售心形雞蛋仔的小店時，不妨放慢一下腳步，嘗一口店家的愛心。

雞蛋仔屋

地址：九龍土瓜灣道313-323號捷通大廈地下16號舖

營業時間：09:30 - 20:00

電話：65465412

