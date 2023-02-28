全港掃街好去處8大推介！口罩令取消，大家又可以再去各個掃街好去處盡情「掃街」，大歎魚蛋、燒賣，再飲珍珠奶茶！記者整合8大掃街好去處，港九新界都有，除了葵涌廣場、旺角中心，還有荃灣路德圍、港島太安樓、東大街等，日後約朋友食飯、食宵夜去掃街更加方便！

掃街好去處全港8大推介！不止葵廣旺中太安樓 附記者必食推介

掃街好去處【1】葵涌廣場：記者實試！葵廣6大話題食店

說到掃街，相信有港版夜市之稱的葵涌廣場（下稱葵廣）一定是首選之一。今次記者親身帶大家去試食葵廣6大話題小店，有日本人主理的爆汁牛肉可樂餅、嗜辣勇者必挑戰的秘製醬汁、創新配搭的爆炸糖壽司等，下次去葵廣不妨挑戰！

👇👇記者實試！葵廣掃街6大人氣小店👇👇

掃街好去處【2】紅磡：地膽熱選！5大掃街食店

記者身為紅磡地膽，今次帶大家出發去紅磡，尋找紅磡區內的掃街美食選擇，包括關注組力推燒賣、台式吐司啖啖芋泥、木頭車起家老店爆餡芒果班戟等，最平$8就食到！

👇👇紅磡地膽熱選5大掃街食店推介👇👇

掃街好去處【3】太安樓：港島掃街不二之選！6間必食小店

太安樓美食6大推介！位於西灣河的太安樓，可謂是港島人士掃街的不二之選。太安樓建築外表看似十分古舊，但其實間間餐廳都是臥虎藏龍，別具新意！今次記者挑選6間人氣小食店，包括有梳乎厘班戟、韓風豚肉吐司、牛雜、海南雞等等，美味價廉之餘，賣相也絕不輸蝕！

👇👇太安樓掃街必食6間小店👇👇

掃街好去處【4】荃灣路德圍：記者實試$100掃街挑戰！

荃灣路德圍被不少荃灣街坊奉為荃灣掃街好去處，今次記者就帶大家出發去路德圍，試試用$100可以食到多少「好西」！其中有神一般的茶飲，亦有爆香魚腩手卷，唯一要留意這樣伏食！

👇👇荃灣路德圍掃街！$100美食挑戰👇👇

掃街好去處【5】旺角中心：回憶的味道！旺中掃街必食

象徵著學生時代回憶的掃街勝地「旺中」（即旺角中心），近年增設了不少小吃店。記者今次帶大家去試食旺中6間小店，包括足料紫薯手抓餅、CP值極高沙嗲醬漢堡、仲有$5/3包自選凍撈麵及罕見牛骨髓配料，$300內就食足9樣美食，即睇真實食評，邊間最正！

👇👇旺中掃街！記者實試$300食6間小店9款美食👇👇

掃街好去處【6】屯門龍門居：街坊宵夜必掃！即炸蠔餅、狗仔粉、台式芋圓

屯門街坊食宵夜首選屯門龍門居！屯門龍門居有多間特色小食店林立，除了常見的街頭小食，如魚蛋、燒賣、炸大腸，更可以食到潮式打冷店才有的即炸蠔餅，還有狗仔粉、惹味串燒、台式手抓餅、台式芋圓等，可以說是應有盡有！

掃街好去處【7】筲箕灣東大街：必試神級雞蛋仔、大地魚湯韭菜餃

東大街向來是港式小食及料理的聚寶盤，一於跟著記者一起去東大街食盡人氣高企的港式小食名店！當中包括全港首五名的雞蛋仔、乒乓球大小的鮮魚肉燒賣等，款款都別具風味，鍾意懷舊美食的朋友不可錯過！

👇👇港式小食寶地！筲箕灣東大街掃街必食小店👇👇

掃街好去處【8】元朗洪水橋大笪地

元朗洪水橋近年新開的大笪地宵夜，除了門外有巨型戲棚超吸睛，室內集合9間元朗人氣小店，包括開業時討論度極高、朗屏街坊無人不知的「朗屏壽司阿姨」，招牌炸壽司曾經日賣超過2,000件！此外，還有生炸乳鴿、即燒生蠔、炸臭豆腐、巨型生炸雞脾等，如同小型夜市一樣！

元朗洪水橋大笪地宵夜檔

地址：洪水橋洪福邨洪元路51號地下

