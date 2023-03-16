西餐廳Fast Gourmet推出法式三層下午茶優惠，人均最平$49起，歎到多款鹹點、甜品及飲品，有招牌焦糖燉蛋、自家製芝士蛋糕、燒日本扇貝等，性價比極高；另有午市主菜買一送一優惠，人均最平$89起，中環及元朗都有分店，即睇優惠詳情！

下午茶優惠｜中環法式3層下午茶$49/位！歎9款鹹甜點必食焦糖燉蛋

Fast Gourmet享慢煮意在中環及元朗設有分店，主打法式慢煮烹調，最近與網上平台合作，推出人氣法式三層架下午茶優惠，人均低至$49起，即可歎到9款鹹甜點及飲品，相當抵食！

Fast Gourmet享慢煮意元朗分店。（圖片來源：Kkday）

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Fast Gourmet的三層架下午茶9款鹹甜點包括鳳梨焦糖燉蛋、自家製芝士蛋糕、椰汁芒果糯米飯、燒日本扇貝、西班牙黑毛豬腩等。飲品方面，則有精選茶品、泰式奶茶、鮮薑蘋果汁及青檸梳打，亦可加錢升級其他飲品。

Fast Gourmet推出三層架下午茶，可以歎到9款鹹甜點及飲品。（圖片來源：Kkday）

由3月16日下午9時起，於Kkday網站預訂Fast Gourmet三層優閒法式下午茶，即可享買二送二優惠，每位最平$49！

Fast Gourmet三層優閒法式下午茶優惠

價錢：$196/4位，平均$49/位（原價：$392/4位）（現場另收加一服務費）



Fast Gourmet的牛角包同樣非常出名，有不少食客大讚招牌龍蝦湯流心牛角包外層酥脆，內裡包裹著金黃色的流心龍蝦湯，味道香濃！另有熔岩芝麻流心牛角包及肉桂蘋果流心牛角包等，加購價為$28起。

另外，餐廳同時推出午市主菜買一送一優惠，可以在5款主菜中任選1款，每位人均$89起。

Fast Gourmet午市主菜買一送一優惠

價錢：$178/2位起，平均$89起/位（原價：$356/2位）（現場另收加一服務費）



午市主菜可選：

1. 西班牙黑毛豬腩&黑毛豬頸配蘋果南瓜蓉（$178）

2. 和牛面頰配芋絲&黑蒜薯蓉（$208）

3. 香煎培根卷紐西蘭羊肩肉配咖喱奶酪醬&薯蓉（$218）

4. 美國頂級牛腹扒配香煎鴨肝（$268）

5. 至尊酥皮海鮮火山煲（兩人用）（$348）



Fast Gourmet 享慢煮意

預訂日期：2023年3月16日21:00至3月31日23:59

用餐日期：2023年3月17日至4月30日

預訂方式：請按此

Fast Gourmet 享慢煮意 地址：

享慢煮意（中環店）：中環善慶街9號地舖

享慢煮意（元朗店）：元朗元龍街9號形點1期1樓1023號舖

享慢煮泰 Lemon Grass By Fast Gourmet：西環堅尼地城卑路乍街150號加多近山地下A號舖