尖沙咀下午茶！香港打卡必去！位處K11Musea、Rosewood酒店附近的181 at Fortnum & Mason（簡稱F&M）一直吸引不少人去嘆傳統英式下午茶及打卡影靚相。即日至4月有下午茶「二人同行1人免費」限定優惠。

下午茶優惠｜Fortnum&Mason下午茶 二人同行1人免費平均$294/位

由即日起至21/4（星期六、日與公眾假期除外）有「二人同行1人免費」優惠！餐牌有下午茶、茶餐、素食下午茶，3款中任揀1款，每位HK$588，用「二人同行」折扣，即是$588/2位，平均$294/位。下午茶均送上一壺Fortnum’s茗茶，可另加購香檳或無酒精氣泡茶。三層架全是精緻點心，包括新鮮出爐蛋糕、溫暖鬆餅和即製三文治，客人可以續加餐內的茶點和茶品。餐廳內可飽覽180度維多利亞港海景，心曠神怡。記者決定請半日假去chill吓體驗一番！

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傳統英式下午茶（圖片︰181 at Fortnum & Mason提供）

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按圖睇下午茶餐牌茶點內容︰

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以記者截稿前所見，實測訂位情況，訂座日期暫時開放至13/4。由15/3起1430-1600時段不設訂座。按圖可參考開放訂座的日期及時間，詳情以官網為準▼▼

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英國王室御用食品雜貨

若果大家到英國倫敦旅遊，多數會安排行程到F&M百貨總店朝聖，嘆傳統下午茶、買手信。創立於1707年距今逾300年歷史的F&M擁有為英國王室提供食品雜貨、茶葉等商品的認證，故被稱為「女王的雜貨店」。F&M於2019年選址香港落戶，成首間海外分店，進駐香港K11 Musea，鄰近酒店Rosewood Hong Kong，店內佔地兩層，地下主要賣精品茶葉、餅乾曲奇、朱古力、瓷器茶具與水壼等；上層是餐廳。

英式下午茶禮儀

到餐廳享用三層架英式下午茶時，最傳統的吃法是由下而上、味道由鹹而甜進餐。至於吃英式鬆餅要先塗clotted cream抑或果醬先，沒有劃一標準。英國王室的前任御廚Darren MaGrady曾分享，已故英女王伊利沙伯二世在享用鬆餅時，喜歡先塗jam然後是clotted cream 。

181 at Fortnum & Mason



地址︰尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea地下002&122號FORTNUM & MASON內

查詢/訂座︰39168181

營業時間︰星期一至日 11:00-22:00

