室內好去處｜踩單車過紅隧、沙田賽馬　4000呎運動電競館優惠攻略

電競和運動各自都有不同的愛好者，但原來兩者結合，更可帶來無限樂趣！全港首個結合「運動」及「電競」的AME運動電競館，於2021年正式登陸K11 Art Mall之後，一直大受歡迎。超過4000呎的運動電競館設有10款運動電競項目，包括拳擊、跑步、滑雪、划艇、籃球及賽馬，挑戰參加者的爆發力、耐力、平衝力等。現在AME運動電競館更推出優惠門票，自問體能好的你，又怎可以錯過這個一展身手的機會？



超過4000呎運動電競館設有10款不同運動項目，加上香港街道虛擬實景及運動科學大數據，考驗大家體能、耐力、速度、經驗及團隊合作！（圖片由AME 亞洲體育電競提供）

模擬沙田馬場策騎 用美國家隊同款設備滑雪

AME運動電競館融入了電競元素及運動，增加參加者運動時的樂趣，而且大部分遊戲均由電競館自家研發，遊玩的同時引入香港的元素，例如賽馬遊戲中玩家扮演騎師在沙田馬場策騎。單車項目則可從港島出發，穿過紅磡海底隧道到達九龍。此外，滑雪發燒友亦可以身在香港，利用美國國家滑雪隊同款訓練設備「E-Skiing」模擬真實雪山滑雪的速度快感。

按圖看「E-Racing 2.0」沙田馬場實景策騎

按圖看「E-Skiing」美國國家滑雪隊同款訓練裝備

按圖看「E-Boxing 2.0」智能沙包操體能

監察參加者心率 以科學數據提供訓練建議

場內的運動電競遊戲除了好玩刺激之外，亦是針對運動人士而設。AME運動電競館特別邀請了提供運動醫療支援及提升體能方案的運動科學團隊Fitzio Fitness，為館內的設備協力開發，同時與研發心率穿戴裝置逾40年的芬蘭品牌Polar合作，以全新推出的光學心率傳感手錶，監察參加者的心率及表現，為他們在賽後提供訓練建議及科學數據分析。

運動電競館與芬蘭品牌Polar合作，透過光學心率傳感手錶，監察參加者的心率及運動表現。（資料圖片）

想在今個夏天來臨之前好好鍛鍊身體，可把握機會到AME運動電競館邊玩邊keep fit！AME運動電競館更與01空間合作，推出獨家優惠，凡透過01空間以$500購買門票（包50個代幣），即再送10個代幣。由即日起至4月30日購買，再輸入推廣碼「CASH50」，再減$50！

AME運動電競館

地址：九龍尖沙咀河內道18號 K11購物藝術館2樓223號鋪

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