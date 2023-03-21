太古廣場10米高埃及法老王登場！由藝術家安沃‧艾力克 (Awol Erizku) 創作的巨型充氣藝術裝置《重力》全球首次亮相。高達10米的法老王坐落於太古廣場矚目登場，吸引不少人前來打卡影相。

太古廣場10米高埃及法老王！《重力》巨型充氣藝術裝置首次亮相

美國洛杉磯知名藝術家安沃‧艾力克為 巴塞爾藝術展 Art Basel 2023 展出了14件大型藝術裝置，其中以埃及法老王圖坦卡蒙國王為藍本的10米巨型充氣裝置《重力》，坐落於太古廣場Park Court。

（圖片來源：太古廣場）

巴塞爾藝術展Art Basel甚中一個策展展區 「藝聚空間」，專門為大型作品而設。今年相隔兩年回歸，以「此時．當下」(“This present, moment”) 為主題，首次將「藝聚空間」作品置於場外展出，是次展出由巴塞爾藝術展香港展會及太古廣場合作。

圖坦卡蒙國王被譽為全知全能及智慧的象徵，其影響力從古至今均無容置疑，藝術家安沃‧艾力克以此作藍本，以玩味態度將古代傳奇人物帶入現代生活，探索永恆和存在的意念。觀眾可以走入《重力》內的隧道，體會安沃旅途上的足跡，令觀眾參與一個獨特的互動體驗，感受不期而遇的藝術時刻。

《重力》大型藝術裝置@巴塞爾藝術展 Art Basel 2023

日期： 2023年3月17日至4月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點： 太古廣場L1層Park Court

3種語言的語音導航將於藝術作品旁邊的台座上提供。

