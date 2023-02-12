Staycation｜香港半島酒店住宿體驗　近百年歷史舊翼仍與時並進

香港半島酒店於1928年12月11日正式開業，至今已有超過90年的歷史，一直以來都是全球最著名及最豪華的酒店之一，屹立在尖沙咀海旁接近百年，見證著香港的變遷，也隨著時代進步和演變，是香港歷史的一部份，也極具建築價值，酒店建築更被古物古蹟辦事處評審為一級歷史建築。



香港半島酒店以巴洛克復興風格設計及建造，建築物立面有大量古典特徵作裝飾，如石雕刻、拱窗、拱心石等，強烈突出的屋簷為建築物帶來意大利式豪華建築外觀，酒店正門前的小廣場設有大理石噴水池，貫徹意大利城市以噴水池為中心的風格！酒店內部有大量新古典及巴洛克風格的裝飾，相當華麗和有氣派！

在1950年代前，香港半島酒店樓高七層，是九龍最高的建築，當時的半島酒店有「遠東貴婦」之稱，是當時全亞洲最先進及豪華的酒店之一，接待過的名人多不勝數，包括：美國前總統尼克遜、國際巨星阿諾舒華辛力加、湯告魯斯、天后麥當娜、NBA球星米高佐敦等等，當年英女皇伊莉莎白二世訪港也指定要住半島呢！

多年間經過多次維修和擴建，在酒店的北面加建了一幢30層的新翼，頂樓更設有直昇機場，方便重要貴賓直接使用直昇機往來香港國際機場或暢遊香港上空。另外，酒店於1970年購入勞斯萊斯豪華轎車作為車隊，並創下勞斯萊斯有史以來最昂貴的訂單紀錄，現時所用的14輛勞斯萊斯幻影轎車是全球最大的勞斯萊斯車隊。

1950年代起，半島酒店也有「影人茶座」之稱，不少電影明星都愛在半島酒店喝下午茶，在1980年代，張國榮、鍾楚紅、張曼玉等藝人也曾是半島酒店的常客，不知道當年的人有沒有想過「人生總要住一次半島酒店」呢？

今時今日，半島酒店已經平民化了很多，不一定要有錢有權有地位才能去，肯花錢的都可以去呢！

今次我們預訂平日1晚豪華大床房連兩份早餐，當時房費HK$2300，稅費&服務費HK$230，減去一些限時優惠HK$210，總花費HK$2320，是可負擔而又合理的價錢；個人覺得好抵，因為一般在疫情之前半島酒店的房價最低都要HK$3000以上！

以下是我們在香港半島酒店住宿的初體驗：

可以入住半島酒店表示興奮～今次入住的目的是慶祝生日！我們大約16:30來到酒店大堂Check In，沒有人在辦理入住所以不用排隊！

雖然半島酒店的建築設計是較為西化，但是當中也有一些含有中國古代特色的裝飾，好像是門外有對石獅子，大堂內的一隻麒麟，相信都是一些風水陣！

可能是因為慶祝生日的關係，職員幫我們升了級，我們入住的房間是在6樓的客房，景觀是對正太空館、尖沙咀海旁和維多利亞港！6樓客房位於最原始的建築物內，雖然樓層不高，景觀未必夠開揚見到整個維多利亞港，不過個人覺得這更能體現到當年未有新翼時的住宿感覺呢！

走廊掛了一些富有藝術感的香港景點照片，彷彿告訴我們酒店正在見證著香港的變遷！

走進房間，前面是放行李的位置，下面有一排櫃，放有風筒、指甲風乾機、口罩口罩套和消毒濕紙巾；旁邊有一排直身櫃是衣櫃，有兩套睡衣、拖鞋、傘、電筒等等！房間內大部分的電器都是透過電子屏幕操控的，很現代化，完全想像不到這裡已有接近百年的歷史，真是與時並進呢！

按圖細看房間設備和景觀👇👇👇

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在進入房間內部前，直身櫃對住的一邊是洗手間和浴室！洗手間是獨立的，與浴室分開，簡單地只有洗手盆和廁所！浴室內有洗面盆、浴缸和淋浴間，梳洗護理用品都主要放在這裡，還提供了兩件浴袍！

進入房間的內部，這裡是有一道小門分隔開的房中房，有一張大床、梳妝枱、工作枱、梳化、茶几、電視等等；房間設計走古典優雅路線，帶少少中國風的色彩！梳化、茶几和電視是一個娛樂和Chill的空間，影音系統相當不錯，在這裡可以看半天電影/Netflix/YouTube呢！

工作枱並不只是一張枱，想不到打開櫃筒文具齊全，還有4合1打印機（Print/Fax/Scan/Copy）呢！出Trip的人士一定會覺得好方便！梳妝枱的鏡是有燈，還可以升降呢！在工作枱和梳妝枱之間有個飲食空間，打開櫃一邊是放咖啡機、茶包、茶具，另一邊有雪櫃、飲品和餐具餐杯！

在床的位置，床後有一張長凳，床頭兩邊都有電子屏幕、電話和充電位；打開櫃有無線充電、插頭和USB頭，超方便呀！

小套房十分舒適，裡面應有盡有，可以工作、娛樂和休息，這裡不但保留了傳統的氣息，還有現代化的設備呢！溫馨提示：房內是沒有熱水煲，如果需要可以打電話到前台要求的！

我們入住的6樓房間有3個窗口，望出去的景色都是差不多，對住太空館、文化中心和維港一帶的景色，不過要欣賞維港夜景最好都是走出去尖沙咀海旁慢慢欣賞，步行大約5分鐘便到達！半島酒店的夜景好宏偉，聖誕時候加上裝飾更會成為一個打卡景點呢！

早餐是在大堂茶座享用，時段由7:00am-11:00am，要提早網上預約，10:30am是最後預約時間；我們預約了9:15am用餐，早餐有中式和西式的選擇，兩款都想試，不過個人的早餐都是偏向吃西式，加上有「經典半島早餐」的字眼，最後我選擇了西式！

按圖細看半島酒店西式早餐和泳池景觀👇👇👇

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經典半島早餐包括：

-果汁或新鮮時果

-早餐麥片

-煎蛋或炒蛋配煙肉、雞肉腸和牛肉腸或法式多士燴蘋果、雜莓及楓樹糖漿

-牛角包、朱古力丹麥、鬆餅、蘋果丹麥包、提子軟包

-咖啡、鮮奶咖啡、意式泡沫咖啡或半島精選名茶



我們選擇了西柚汁、意式泡沫咖啡、炒蛋配煙肉、雞肉腸和牛肉腸和法式多士燴蘋果、雜莓及楓樹糖漿各1份，麵包類和麥片會先上，記得記得記得千萬不要一口氣把麵包吃完，因為當我們吃完麵包類和麥片已經8成飽，當炒蛋配煙肉、雞肉腸和牛肉腸和法式多士燴蘋果、雜莓及楓樹糖漿上枱時已經沒有胃口了，好在我叫的炒蛋配煙肉、雞肉腸和牛肉腸份量不是太多，也吃得下，叫法式多士的記得要留肚喇！

經典半島早餐整體味道不錯，很精緻，當然主要都是「食環境」啦～所以之前我都有特意來到半島酒店品嚐下午茶。

吃完早餐休息一會，我們就要把握時間去享用一下半島酒店的羅馬宮廷風格游泳池喇！這裡可以飽覽維港美景，還有兩個按摩池，矮小又不會游泳的我多數時間都在按摩池休息！

住1晚實在太趕，不過都好滿足，希望下次有機會體驗勞斯萊斯的轎車服務和來一趟暢遊香港上空的直升機之旅啦！

香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號

交通：港鐵尖東站L3/L6出口或尖沙咀站E出口

Check in：15:00

Check out：12:00pm



【本文獲「自由旅生」授權轉載。】