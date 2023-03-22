半島酒店天星小輪下午茶！半島酒店為慶祝開業95周年，將聯乘天星小輪推出維港半島下午茶及黃昏維港遊，大家不單只可以在船上品嘗享負盛名的半島經典下午茶，更可以欣賞到維港兩岸的景色及現場音樂表演，有興趣記得留意預訂詳情！

半島酒店聯乘天星小輪全新下午茶維港遊！睇日落海景歎精緻鹹甜點

半島酒店聯乘天星小輪推出間限定「維港經典下午茶」及「半島黃昏維港遊」！由2023年3月31日至7月2日期間，大家可以乘搭寬敞豪華的天星小輪環保渡輪「世星號」，在船上享用半島經典下午茶，在維港沿岸美景及現場音樂表演下，品嘗五星級酒店的精選鹹甜點！

半島酒店「維港經典下午茶」精選鹹甜點包括傳統英式烘鬆餅配奶油忌廉及果醬、蘋果肉桂焦糖餡餅、栗子朱古力芝麻脆餅、吞拿魚尼斯法式薄餅、蘆筍和車打芝士蛋餅等。

半島酒店「維港經典下午茶」詳情

日期：2023年3月31日至7月2日

時間：下午2時30分至下午4時

價錢：每位$650

預訂：https://gift.peninsula.com/hongkong/phk/the-peninsula-star-ferry-experience



除此之外，大家亦可以在每個週末及公眾假期，在天星小輪「世星號」展開兩小時的「半島黃昏維港遊」，由尖沙咀出發，沿途經汀九橋，欣賞西九文化區和昂船洲等海濱景色，飽覽日落美景。

參加「半島黃昏維港遊」期間，可以享用由半島酒店廚藝團隊準備的精繳小點，如松葉蟹肉捲配柚子忌廉、烤吞拿魚配三文魚魚子醬、西班牙塞拉諾火腿配無花果酸辣醬、迷你芝士蛋糕，以及無限暢飲手工和經典雞尾酒等，每位價錢$850，包括開胃小點和兩小時無限暢飲手工和經典雞尾酒。

半島酒店「半島黃昏維港遊」詳情

日期：2023年3月31日至7月2日

價錢：每位$850

預訂：https://gift.peninsula.com/hongkong/phk/the-peninsula-star-ferry-experience

