台灣過江龍茶飲店登陸將軍澳！台灣過江龍茶飲店醋頭家將軍澳店開幕，由2023年4月1日起，將會推出3大全線及分店優惠，當中包括買飲品送酸菜魚、免費送飲品等，即睇優惠詳情！

台灣過江龍茶飲店免費派300杯飲品！指定分店買飲品免費送酸菜魚

台灣過江龍茶飲店醋頭家主打酵醋手搖飲品，最近全新分店登陸將軍澳，推出將軍澳新店及全線分店3大優惠，包括免費派300杯飲品，全線買大杯送中杯及買飲品免費送酸菜魚等，各位將軍澳街坊及打工仔可以留意！

優惠【1】買酵醋送酸菜魚（將軍澳店限定）

由2023年4月1日至4月15日，凡星期一至五晚餐時段（晚上6時至9時）於醋頭家將軍澳店購買手搖飲品滿港幣$98（以單一收據計），即送價值港幣$248的元元酸菜魚1份（只限堂食），每日限量送出50份，送完即止！

優惠【2】免費送飲品（將軍澳店限定）

由2023年4月21日至23日期間，凡於將軍澳店追蹤醋頭家Instagram及Facebook專頁，即可換領中杯（M Size）酵醋系列飲品1杯！每日限量送100杯飲品，數量有限，送完即止。

優惠【3】全線分店買大杯送中杯

由2023年4月1日至4月30日，凡於醋頭家惠顧大杯手搖酵醋系列飲品，即送中杯同款飲品 1杯！每日限量送100杯飲品，數量有限，送完即止。

醋頭家將軍澳分店

地址：新都城中心2期2樓2035-2036號舖

電話：9249 9413

營業時間：星期一至日11:30至21:00



醋頭家元朗總店

地址：元朗建業街51號舖

電話：4625 1763

營業時間：星期二至日13:00至20:00

