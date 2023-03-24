【港鐵優惠】機場快綫推出半價車票優惠！臨近復活假不少人或準備出遊，機場快綫推3大車票優惠，其中包括指定人士可享免費或半價優惠，同時亦有多人同行優惠，平均每位低至$42.5起，並可以由3大指定車站往返機場站，即睇優惠詳情！

機場快綫4月起推出半價優惠 指定人士免費！多人同行每位$42.5起

臨近復活長假期，港鐵宣布將於4月1日起，推出機場快綫限時半價優惠，當中涵蓋3大車票優惠，其中包括小童、長者及成人（團體優惠），只要使用指定支付工具，並於優惠期內經指定車站，即可以優惠價往返機場站，其中香港國際機場至香港站都用得！

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（圖片來源：港鐵）

由4月1日至5月1日，3至11歲的小童使用有效的小童八達通，可免費乘搭機場快綫 ，而 65歲或以上的長者使用有效的樂悠咭或長者八達通，亦可享半價乘搭機場快綫，由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。

今次港鐵亦推出團體票優惠低至63折！由即日起，乘客只要與親友一同前往機場快綫客務 中心（博覽館站除外），即可選購2至4人團體套票，共同乘搭機場快綫（單程/往返）機場及指定車站（香港站、九龍站 或青衣站），平均每人僅$42.5起。準備出發去旅遊的朋友們記得留意喇！

機場快綫 復活假限時優惠

機場快綫優惠【1】小童免費車票

優惠日期：2023年4月1日至5月1日

優惠詳情：3至11歲的小童使用有效的小童八達通，可免費乘搭機場快綫。



機場快綫優惠【2】長者半價車票

優惠日期：2023年4月1日至5月1日

優惠詳情：65歲或以上的長者使用有效的樂悠咭或長者八達通，亦可享半價乘搭機場快綫。



機場快綫優惠【3】多人同行（團體）車票63折

優惠日期：即日起

優惠詳情：選購2至4人團體套票，可以優惠價車票，共同乘搭機場快綫（單程/往返）機場及指定車站（香港站、九龍站 或青衣站）。

*更多詳情請至官網查詢。

