尖沙咀海鮮西餐廳再推$1歎波士頓龍蝦及買一送一優惠！由即日起，於指定旅遊平台預訂海鮮拼盤二人餐，即可以用$1加購波士頓龍蝦；另設有海鮮拼盤二人晚餐買一送一，人均$198起，鐘意食海鮮的朋友不要錯過！

尖沙咀西餐廳$1歎波士頓龍蝦！鮑魚海鮮拼盤買一送一人均$198起

尖沙咀海鮮西餐廳「I Leisure」主打本地少見的SHAKE SHAKE海鮮拼盤，供應龍蝦、鮑魚、貴妃蚌、游水海蝦等，再加入餐廳獨創馬來西亞風味醬汁搖勻至入味，非常惹味！

由即日起，餐廳於旅遊平台KKday推出抵食優惠，預訂鮮活海鮮六重奏Shake Shake海鮮拼盤，即可以$1加購原隻波士頓龍蝦！海鮮拼盤食材包括大元貝/貴妃蚌、鮑魚、大峴、游水海蝦等，每份$487，再加上$1龍蝦優惠，人均$244起！

（圖片來源：KKday）

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另外，餐廳又推出海鮮二人晚餐買一送一，包括海鮮三式Shake Shake海鮮拼盤 （活鮑魚3隻、小龍蝦6隻、翡翠螺4隻）、前菜1份（可選：和風洋蔥柚子沙律、避風塘雞翼、避風塘雞軟骨，椒鹽粟米或秘製雞泡魚乾）及薄餅1份 （可選海鮮派對、夏威夷風情或墨西哥狂野）。快閃價每份$396，人均只需$198！

除此之外，餐廳又加推「Happy Hour 開心時段」優惠，任飲紅酒、白酒、香檳氣酒及啤酒，再加兩款任選小食，包括蜜糖雞翼、避風塘墨魚咀、雞軟骨及美式薯條，每位$198！

尖沙咀美食｜ I Leisure 優惠詳情：

預訂網站：請按此優惠期（預訂期）：2023年3月26日12:00至4月6日23:59

可選擇日期：2023年3月28日至2023年6月30日

用餐時段：17:30至00:00（每個套餐可享用之用餐時段不一，請根據訂購時的套餐描述為準）

地址：尖沙咀北京道 65 至 69 號環球商業大廈12樓



*訂單付款後直接WhatsApp餐廳電話（+852 66775537）並提供KKday訂單編號以確認訂座。