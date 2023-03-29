九龍酒店點心放題優惠！九龍酒店龍逸軒任食點心放題回歸，可以任食多達50款經典點心，如蝦多士、菲林卷等，今期更特別加推原隻鮑魚燉菜膽湯、京蔥爆和牛包等，不少得還有任食招牌芒果拿破崙及Mövenpick雪糕等多款甜品，現於酒店eshop訂購更有高達75折優惠，折後最平$280起任食2小時！

九龍酒店點心放題75折！任食50款點心 必試蝦多士/菲林卷/鮑魚湯

龍逸軒位於尖沙咀九龍酒店，其點心放題向來相當深受食客歡迎！九龍酒店點心放題由4月起將會加碼，可以任食多達50款經典懷舊點心，更有倚窗閣自助甜品無限量供應，包括招牌芒果拿破崙、意大利芝士餅、 Mövenpick雪糕等（限星期一至五供應），折後最平人均$280.8起就可以吃到！

九龍酒店龍逸軒任食點心放題可以任食多達50款經典點心。（圖片來源：龍逸軒）

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九龍酒店點心放題供應50款點心，選擇非常豐富，今次更有全新推出的菜式，包括原隻鮑魚燉菜膽湯（每人限點一次）、京蔥爆和牛包及香煎金粟牛肉餅等！當然還有一系列經典點心，包括鮮蝦餃 、蟹籽蒸燒賣、XO醬蘿蔔糕、椒鹽魷魚鬚、沙律醬蝦多士、懷舊芝麻卷等。

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九龍酒店點心放題共設兩個時段，分別為上午10點45分至12點45分；及下午1點15分至3點15分。現於酒店eshop訂購，1至3位可享8折、4位以上可享高達75折優惠！星期一至五折後人均最平$280.8起，星期六日折後人均最平$348.6起，各位點心迷切勿錯過喇！

（圖片來源：龍逸軒）

九龍酒店點心放題 詳情

供應日期：2023年4月1日至6月30日

供應時間：星期一至日上午10:45-12:45；下午13:15-15:15

價錢：星期一至五$280.8起；星期六日及公眾假期$348.6起

優惠：於酒店eshop訂購高達75折優惠

酒店eshop網站：https://eshop.harbour-plaza.com/kowloonhotel/zh/loong-yat-heen



九龍酒店 龍逸軒

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒

電話：2734 3722

