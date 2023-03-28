牛角優惠2023！日本人氣燒肉專門店牛角推出4大燒肉優惠，當中包括新店開幕優惠免費送和牛海鮮盛合、午市燒肉4人同行、1人免費等，人均最平$96就食到，即約朋友齊齊去歎燒肉！

牛角優惠｜4大燒肉優惠半價起！午市買三送一/免費送和牛海鮮盛合

牛角優惠【1】新店開幕送和牛海鮮盛合

牛角Buffet沙田店將於4月5日開幕，為隆重其事，特別推出多項開張優惠！

牛角優惠【1.1】當日凡惠顧Level 4或以上全日放題，每2位食客送「和牛海鮮盛合一客」，當中包括3款美食，有3L特大牛油廣島蠔、海膽醬特大虎蝦、美國SRF安格斯和牛龍蓋肉！

牛角優惠【1.2】凡惠顧午市餐目C至H餐，並讚好牛角Facebook專頁或追蹤Instagram帳號，會隨機送出「一口牛幸運骰」一客，當中有可能獲得「網燒一口牛」、「澳洲和牛一口牛」或「日本和牛一口牛」。

牛角優惠【1.3】牛角Buffet好運中心新店特別推出限定食品，凡惠顧不同等級全日放題，即可以加碼品嘗不同產地及部位特色和牛食法！

Level 3 全日放題：無限享用辛味醬汁口味的「壺漬特長美國SRF安格斯和牛牛肋條」

Level 4 全日放題：無限享用限定西京味噌口味的「美國SRF安格斯和牛牛肋肉 」

Level 5 全日放題：無限享用「牛角秘製壽喜燒—日本和牛薄切肩脊肉」



牛角優惠【1.4】牛角飯向來人氣極高，牛角Buffet沙田店推出期間限定「DIY特製濃香芝士牛角飯」凡惠顧全日燒肉放題套餐，即可無限追加！

（圖片來源：牛角）

牛角Buffet沙田好運中心店

開幕日期：2023年4月5日

地點：沙田好運中心3樓 3078-3079號舖



牛角優惠【2】午市燒肉買三送一

牛角午市最新優惠，逢星期一至五於牛角指定分店，惠顧午市燒肉盛合定食，即可享4人同行1人免費優惠，人均折後$96起，歎到極上黑毛和牛、美國牛頸脊等。

（圖片來源：牛角）

日期：即日起至2023年3月31日

地點：牛角藍灣廣場店、牛角將軍澳東港城店、牛角Popcorn店

供應時間：星期一至五下午5時前（公眾假期除外）

優惠套餐：午市燒肉盛合B-F餐



牛角優惠【3】晚市燒肉低至半價

牛角晚市優惠低至半價！凡惠顧六品燒肉盛合一客，即可以低至半價追加18款小食及燒肉，包括香蔥牛舌、綱燒一口牛、豬頸肉等，另有18款7折追加品項，包括特選熟成牛、燒池魚、牛油廣島蠔等，更有生啤買一送一優惠！

（圖片來源：牛角）

日期：即日起至另行通知

地點：牛角放題実施店除外

供應時間：星期一至四下午8時半後，星期五、六、日及公眾假期及其前夕晚上9時後；尖沙咀LCX店、銅鑼灣皇室堡店星期一至四晚上9時後



牛角優惠【4】燒肉單品低至$10

凡於星期一至四下午5時後，惠顧牛角指定店舖，即可以「激安狂歡價」享用燒肉單品，每款分別低至$10、$20或$30，當中包括肩脊肉、牛舌、豬頸肉、日本雞腿肉等。

（圖片來源：牛角）

日期：即日起至2023年3月30日

地點：牛角藍灣廣場店、將軍澳東港城店、Popcorn店

供應時間：星期一至四下午5時後

*惠顧滿$300或以上即可享激安狂歡價

*點選特別割引食品的數量按人數計算，一位客人可點選1客，兩位客人可點款2客，如此類推

