生蠔放題｜日式生蠔全年當造邊款最鮮甜？這樣吃比檸汁白酒更美味

香港人喜歡吃蠔，甚至在Facebook開設「香港生蠔關注組」，供網民互相交流生蠔優惠情報。在香港吃到新鮮生蠔不難，鄰近的日本基本上一年四季都有新鮮生蠔出產，而且品質極高，無論生吃或熟食都各有捧場客，不過你又知道日本蠔的品種嗎？哪個月份的生蠔才最鮮甜？哪款最厚肉？



對於日本生蠔，基本上全年都是「當造期」，日本蠔大約可分為2大類，而它們的產期正好相反，所以幾乎全年都可以供應到新鮮生蠔。日本生蠔有「真生蠔」和「岩生蠔」之分，香港人熟悉的廣島蠔屬於「真生蠔」的其中一個品種，產期由10月到翌年4月。踏入夏季的5月，真生蠔就會開始產卵，味道因而下降，取而代之就是岩生蠔，直至下一年的9月都是牠的當造期。

左邊是真生蠔，右邊是岩生蠔。（網上圖片）

日本不只廣島蠔 全國都有出產

日本一年四季都出產生蠔，自然不只廣島一個產區。事實上，產蠔的縣市已經發展至全國，以日本其中一間出產生蠔的企業General Oyster為例，北至北海道，南至宮崎縣均有產區，而不同區域出產什麼品種，便視乎區域的環境而定，例如岩生蠔就會生長在5至10米水深的岩石上，肉質較厚，口感較豐富；而真生蠔的外型一般比岩生蠔修長，不過反而比岩生蠔鮮甜，因此2種生蠔都各有擁躉。

全日本不同縣都有出產生蠔。（圖片來源：General Oyster官網）

加檸檬汁配白酒 這種造法更鮮味

無論是哪一款生蠔，要吃到它的鮮味，很多人都喜歡加數滴檸檬汁，配白酒進食。其實，想吃到生蠔的鮮甜味，最好的方法是加熱，令蠔中化合物可以轉化為甜味。一般日式地道的煮法，是以味噌、醬油或牛油炮製生蠔，增加牠的鮮甜味，再配上紅酒，令人一試難忘。

生蠔多配以檸檬汁和白酒，原來熱食配以紅酒味道更佳！（VCG）

豪飲「蠔」食2小時

想吃到最時令的日本生蠔，親身飛到日本當然最理想，但到尖沙咀日式餐廳蠔埕，一樣可以品嚐得到，餐廳現推出快閃復活節豪飲「蠔」食2小時優惠，多款時令日本生蠔已經準備好，除了刺身之外，要吃到生蠔的鮮甜，還有]多款蠔熱葷，包括牡蠣茶碗蒸、炭燒牡蠣飯糰、牡蠣味噌湯等。此外，吃日式料理又怎可以沒有清酒呢？餐廳亦會無限量供應札幌生啤和清酒任飲，令客人可以慢慢品嚐日式生蠔的完美配搭。

蠔埕的復活節豪飲「蠔」食2小時，可以讓客人一次過品嚐多款時令美味日本生蠔。（圖片由 蠔埕提供）

復活節豪飲「蠔」食2小時快閃優惠

活動日期：4月4日至4月10日

價錢：晚上8:45前離座$398（原價$598，67折）｜9時後入座$368（原價$598，62折）

查詢電話：6366 4633訂座網址