【雪糕優惠】天氣逐漸回暖，最近各大商舖陸續推出雪糕優惠！本文介紹5大最新雪糕優惠，品牌包括Dreyer's、雀巢、Haagen-Dazs等，今次優惠更加有韓國大熱雪條，全部均有減價，平均每件人均低至$5！

雪糕優惠｜5大商店限時優惠！Haagen-Dazs、Dreyer's減價每支$5起

雪糕優惠【1】7-Eleven

7-Eleven最新推出4款雪糕優惠！由即日起至4月11日，7-Eleven推出老虎堂黑糖波霸靜岡抹茶雪條，售價$30/2支，平均每支$15；DREYER'S脆筒有四款口味，售價$30/2支，平均每支$15；日本Häagen-Dazs脆皮有10款口味供大家選擇，售價$50/2支優；另外，榴香谷紅肉火龍果和班蘭椰子雪條，售價$50/3件，優惠僅限12天，大家把握機會。

雪糕優惠【1】7-Eleven

推廣日期：即日起至4月11日

推廣地點：全線7-11分店



雪糕優惠【2】OK便利店

Circle K 便利店推出雪糕優惠！由即日起至4月2日，推出一系列Deryer's雪糕，包括Dreyer‘s D-Collection 扭紋脆筒、雪糕杯、雪糕批，售價$108/8件，即平均每件只需$13.5，相當抵食！限時優惠只有4天，大家把握機會！

圖片來源：Facebook@OK便利店 Circle K Hong Kong

雪糕優惠【2】Circle K 便利店

推廣日期：即日起至4月7日

推廣地點：全線OK便利店



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雪糕優惠【3】惠康超市

惠康超市最近推出超抵限時雪糕優惠，由即日起至3月30日，DREYER’S®皇牌雪糕系列及 DREYER’S® D-COLLECTION™ 全線系列都有優惠$79.9/2盒此，平均只需$39.95/盒就可以食到！

圖片來源：Facebook@惠康超級市場 Wellcome Supermarket

雪糕優惠【3】惠康超市

推廣日期：即日起至3月30日

推廣地點：全線惠康超市



雪糕優惠【4】Freshplus便利店

位於屯門的Freshplus便利店亦推限時雪糕優惠，由即日起至4月2日， 優惠包括雀巢MEGA雪糕批，雀巢DRUMSTICK甜筒，售價$29/4件，即平均每件$7.25，相當抵食！優惠涵蓋各款不同口味，想掃平貨記得把握機會！

圖片來源：Facebook@freshplus

雪糕優惠【4】Freshplus便利店

推廣日期：即日起至4月2日

推廣地點：屯門湖安街8號䨇寓商場1樓



雪糕優惠【5】Chateraise

人氣麵包店Chateraise亦推出雪糕優惠！為慶祝兒童節，特別推出馬達加斯加雲尼拿雪條，由即日起至4月4日， 只要買滿$60，即可獲贈馬達加斯加雲呢拿雪條或者牛奶朱古力脆皮雪條1條，每店每日只限送出50條，先到先得，送完即止！

圖片來源：Facebook@Chateraise Hong Kong

雪糕優惠【5】Chateraise Hong Kong

推廣日期：即日起至4月4日

推廣地點：全線 Chateraise 分店

