7-11推Sanrio八達通錶/餐具/滑鼠/Monchichi抱枕精品！30款新商品

便利店推出30大得意精品，包括Sanrio系列手錶、Monchichi毛公仔、Kuromi及Melody滑鼠墊，不但造型可愛精緻，而且實用性兼備。今次Santrio集氣5位人物角色，即了解開賣日期及換購詳情啦！

便利店Sanrio八達通錶/餐具/滑鼠/Monchichi抱枕精品！30款新商品

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（圖片來源：7-Eleven）

7-Eleven（下稱7-11）便利店有推新品！今次合共推出13款全新精品，當中有6款Sanrio人氣角色及Monchichi精品，款式包括有八達通手錶、餐具、抱枕、滑鼠以及鍵盤、床上用品等，得意又實用，想用來作為復活節禮物也是不錯的選擇！

（圖片來源：7-Eleven）

Sanrio系列精品【1】限量版My Melody/ Cinnamoroll 成人八達通錶（預購價：$598）

Sanrio系列精品【2】特別版 Monchhichi & Chimutan 公仔套裝連索袋（預購價：$399）

Sanrio系列精品【3】Monchhichi & Chimutan 陶瓷茶壺套裝（預購價：$159）

（圖片來源：7-Eleven）

Sanrio系列精品【4】Monchhichi & Chimutan 餐具套裝（1套4件）（預購價：$229）

（圖片來源：7-Eleven）

Sanrio系列精品【5】Monchhichi & Chimutan 枕頭套套裝（預購價：$129）

（圖片來源：7-Eleven）

Sanrio系列精品【6】My Melody / Kuromi 無線鍵盤（預購價：$399）

Sanrio系列精品【7】My Melody / Kuromi 無線滑鼠（預購價：$199）

Sanrio系列精品【8】My Melody / Kuromi 溫濕度計電子鐘（預購價：$168）

Sanrio系列精品【9】Kerokerokeroppi/Kuromi 枕套 （2個）（預購價：$99）

Sanrio系列精品【10】Kerokerokeroppi/Kuromi 床笠連枕套（預購價：單人$159 / 雙人加大$239 / 加大$259）

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Sanrio系列精品【11】Kerokerokeroppi/Kuromi 冷氣被（預購價：單人$299 / 雙人$369）

此外，7-11為慶祝「遊戲王」25週年紀念，特別推出一系列遊戲王特別珍藏套裝，包括有遊戲王特別版八達通（$398）、黃金櫃公仔紙⼱套（$160）、遊戲王地墊（$150）、變⾊陶瓷杯（$120）、變⾊匙扣（$60）等，部分精品詳情如下：

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另外7仔還推出一系列Sanrio角色Marron Cream的旅行及戶外用品，包括旅行箱（$599）、購物車（$399）、旅行掛勾袋（$130）、速開帳篷（$279）、收納袋套裝（3件裝）（$280）等，充滿少女氣息！

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以上30款7-11便利店Sanrio及遊戲王精品，由4月5日早上7時起至4月18日，於全港7-11便利店預購，數量有限，換完即止，大家把握機會啦！

7-11便利店Sanrio精品

換購日期：4月5日早上7時起至另行通知

地點：全港7-11便利店

