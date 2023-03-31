麥當勞優惠券最新28大優惠！麥當勞優惠最新出爐，今期繼續有將軍漢堡套餐優惠最平$36起，另有早餐及下午茶優惠，$19歎到魚柳飽配熱奶茶之餘，更有$23凍黑糖珍珠奶茶，即睇最新麥當勞優惠券！

麥當勞優惠最新28大優惠券！將軍漢堡餐$36起、$19脆香雞翼下午茶

麥當勞優惠券最新推出28大麥當勞優惠券和McCafe優惠券，可於全日不同時段使用。今期麥當勞優惠繼續有將軍漢堡套餐，最平$36起！

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此外，今期麥當勞優惠券亦有早餐及下午茶優惠，抵食之選包括$19魚柳飽配熱港式奶茶、$19脆香雞翼配熱港式奶茶等，另外麥當勞早餐優惠則有$21「醒晨超值選」，可在炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽任選一款，再配飲品！

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McCafe亦會繼續推出麥當勞咖啡優惠，$100有8杯指定手調咖啡，平均每杯$12.5。在購買咖啡優惠券時，需要事先支付$20訂金，其後每次使用麥當勞優惠券時，只需付$10。另外，今次麥當勞優惠亦包括$23 McCafé 凍黑糖珍珠奶茶及$26 McCafe早餐，可選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽配McCafe飲品。

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麥麥送都有麥當勞優惠，凡訂購滿指定金額，免費送9件麥樂雞、2件麥炸雞或6件麥炸雞。其他最新麥當勞優惠券如下：

麥當勞優惠詳情

優惠日期：2023年4月3日至4月9日

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

