La Famille 4月生日優惠！La Famille生日送免費蛋糕！人氣蛋糕店La Famille每月都會向生日壽星送上生日優惠，只要是在指定生日日期的4月壽星，即可免費獲贈戚風蛋糕，各位4月生日壽星記得留意，即了解詳細登記日期和程序！

La Famille 4月生日優惠免費送蛋糕！指定生日日期免費食 附詳情

La Famille每逢月頭都會在官方社交媒體Facebook專頁，公布當月「生日之星」幸運兒得主。今次的幸運壽星就是4月27日生日的朋友！

（圖片來源：La Famille）

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（圖片來源：La Famille）

4月27日的壽星們記得留意，4月17日起到官方網站登記，就有機會免費獲贈戚風蛋糕一個，詳情可留意La Famille Instagram或Facebook專頁。

根據以往方式，每位參加者只可登記1次。登記後會在48小時內收到成功登記電郵通知，隨後會收到獲獎電子換領信，屆時憑換領信上的QR code，於指定期間前往分店，出示有效身份證明文件即可免費換領戚風蛋糕1件。

La Famille 4月生日優惠

指定生日日期：4月27日

登記網站：https://event.lafamillecake.com

登記方式：登記方式請留意La Famille官方專頁

