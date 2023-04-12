AEON周三優惠日｜食材零食$3起 飲品$5起！服飾/傢俬/電腦都有平

【AEON優惠】AEON周三新鮮日又來了！多款商品有優惠，汽水及零食最平$3就買到，多種海產都有優惠，由$20起！全場電腦、床上用品、大型木器傢俬亦正以95折發售。此外，男女、嬰兒服飾皆正以優惠價發售。

AEON周三優惠日｜汽水零食$3起！全場電腦+床上用品95折發售

AEON周三新鮮日繼續有多款產品減價發售，多款零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起，超過40款人氣商品有優惠。

（圖片來源：AEON）

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AEON周三新鮮日期間，多款零食、飲品及新鮮食材以特價發售，中國富士蘋果、百褔蒸煮豆腐、KC甜脆粟米粒只售$5！另外還有低至$3的商品，包括金像牌龍口粉絲及精益珍的沙琪瑪（「馬仔」）。

（圖片來源：AEON）

多種海產亦正以優惠價發售！智利全殼熟藍青口及挪威煙三文魚僅分別售$20及$42。除此之外，全場電腦、顯示屏、打印機、床上用品、大型木器傢俬、沙發亦正以95折發售。

除了「新鮮日」優惠，AEON今天亦同時舉辦「大特賣」優惠，多款服飾、玩具皆以較低價發售。當中，純色的男女裝短袖T恤僅售$50，嬰兒家居背心、長袖外套則以8折發售。夏季將至，需要添置新衣的朋友可多加留意！

AEON 周三新鮮日

時間：4月11日（星期二）18:00 至4月12日（星期三）



部份參與分店：

1. AEON 荔枝角店

地址：九龍深盛路8號碧海藍天地下至二樓

2. AEON 大窩口店

地址：新界荃灣荃華街3號悅來坊B2 - B3

3. AEON 九龍灣店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox一樓1至18、24至46號舖及二樓1至23、35至58號舖

4. AEON 九龍城店

地址：九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場2樓至3樓全層及4樓部份

5. AEON 將軍澳店

地址：香港新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層2-021至2-066號舖及部份公眾走廊

6. AEON SUPERMARKET尖沙咀店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2



*部份優惠只適用於指定分店。

