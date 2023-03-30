台北酒店優惠來了！隨著台灣再次讓香港人申請「入台證」後在當地「自由行」及計劃向旅客派發消費金，當地不少酒店開始「拼經濟」，紛紛推出各種優惠。當中，捷絲旅台北林森館由即日起至5月下旬推出「買2晚送1晚」優惠，最低只要新台幣6,000元（約港幣 1,546元），大家便可以於這間鄰近台北車站的酒店過上4日3夜。

台北酒店買2晚送1晚優惠！鄰近台北車站 最低平均約$526晚 包早餐

晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅台北林森館，位於台北市中山區的捷運中山站附近，距離台北市的交通樞紐「台北車站」只有1個站的距離，交通相當便利。大家若從桃園國際機場入境，乘搭捷運只需約1小時，便能從機場抵達酒店。

目前，酒店正推出「買2晚送1晚」優惠，大家於5月30日或之前在酒店官方網站訂房，便可以使用優惠。4日3夜的房間由新台幣6,000元（約港幣 1,546元）起，房價已包含每晚10%服務費及5%稅金。此外，房價已包括每天的早餐，大家亦可在每日下午1時至凌晨12時期間，無限享用Just Café的迎賓茶點。

打算使用優惠的朋友要留意，是此優惠並不適用於4月1日、4月2日、4月28至30日。入住當日，大家最早可於下午3時辦理入住手續；而退房當日，大家最遲可於上午11時離開。優惠名額限定每日5個，計劃好行程的朋友，謹記要盡快預訂。

捷絲旅台北林森館

地址：台北市中山區林森北路117號

官方網站：https://www.justsleephotels.com/linsen/tw/

參考房價：Agoda｜Trip.com｜Kkday