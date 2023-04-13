香港迪士尼門票指定日子加價貴約18%！香港迪士尼樂園將會於夏季指定日子加價！根據園方網站，4月中旬至7月中旬期間有10天已被劃為香港迪士尼門票「特定高峰日子」，於該10天入場需要繳付較平日高約18%的香港迪士尼門票費用。「特定高峰日子」集中於長假期及考試季後，準確到樂園遊覽的朋友要多加留意！

香港迪士尼門票｜指定日子加價貴約18%！集中於長假期、考試季後

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根據香港迪士尼樂園官方網站的《樂園門票》分頁所示，園方經已將4中旬至7月中旬的指定10天劃為香港迪士尼門票「特定高峰日子」。「特定高峰日子」集中於多個長假期及6月學校考試季後，包括勞動節、五一黃金週、佛誕、端午節及香港特區成立紀念日等，意味著大家於下列相關日子進園，將有較大機會遇上龐大人潮。

大家於「特定高峰日子」進園，除了有很大機會要花比平日更多的輪候時間，才能登上遊樂設施外，更需要花更多預算方能入場。非全年證持有人於「特定高峰日子」入場，需持有「特定高峰日子門票」。

（截圖來源：香港迪士尼樂園度假區）

「特定高峰日子標準門票」售價為$759，比能夠於平日入場時能使用、售價為$639的「普通日子標準門票」貴約18%，而「特定高峰日子」的小童及長者門票，也較「普通日子」為高。預算有限或不想在龐大人潮中擠擠插插的朋友，可選擇於其他日子到訪樂園。

雖然「特定高峰日子」的遊客量較多，香港迪士尼門票價格亦較高，但樂園在「特定高峰日子」會延長開放時間至20:30或更夜，讓大家有更多時間遊覽各個園區。詳情可參考園方網站的《樂園時間表》頁面。