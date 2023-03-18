【橫琴景點】毗鄰澳門的珠海橫琴，近年升格為粵澳深度合作區後，大力發展旅遊業。區內開設多座主題公園、酒店、運動場所。記者實試橫琴一個商場的4大娛樂景點，包羅刺激、休閒以及賦教育意義的活動，適合一家大細歡度假期！

橫琴景點｜直擊珠海橫琴4大景點！如電影世界 彈床樂園適合小朋友

橫琴創新方是區內大型旅遊娛樂項目之一，集商場、酒店、商務設施於一身。而在建築面積達9萬平方米的商場裡，則擁有4個適合一家大細的娛樂景點，每個項目各有特色，由刺激至靜態應有盡有，適合不同年齡層的家庭成員。大部份遊樂設施更未曾於香港出現過，讓大家有耳目一新的體驗。

珠海橫琴景點【1】獅門娛樂天地

獅門娛樂天地是創新方裡的影城，設有6個以多套獅門影業電影為背景的遊樂設施，各項設施更引入VR或互動元素，讓大家走進電影世界。

在影城裡，大家不但可以戴上VR眼罩、登上甲殼蟲牽引的過山車，穿梭於《埃及神戰》中的古城，更可以騎上電單車，與《吸血新世紀》的狼人一同在森林驅逐吸血鬼。此外，大家亦可以進入《逃亡大計》中的高設防監獄，測試自己有沒有破解精密機關的能力。

膽量較大的朋友，可以嘗試室內繩網陣《分歧者——深谷勇者挑戰》。繩網陣佔地570平方米，連同地面共3層、8米樓高！只有約一隻鞋寬的高空窄路、駭目驚心的折斷棧道考驗大家的膽量。放心！登上高處前，工作人員會再三檢查大家的安全繩，確保大家的安全。

珠海橫琴景點【1】獅門娛樂天地

收費：

標準單人一日票：$215（平日）；$237（周末及節假日）

雙人一日（港人優惠）票：$323（平日）；$353（周末及節假日）

其餘票種的收費可參閱 http://bit.ly/3kQN1nY

開放時間：

11:00 - 19:00（閉園前1小時停止入園），逢週一、週二閉園暫停對外開放（法定節假日除外）



珠海橫琴景點【2】Pokiddo口袋屋蹦床公園

相信不少人已到訪過彈床樂園，而Pokiddo口袋屋蹦床公園將彈床樂園將彈床昇華，更具有香港未曾亮相的設施！

Pokiddo佔地超過4,000平方米，除了彈床樂園必備的各款彈床外，更有攀石、旱雪滑道、高空鞦韆、飛索等刺激設施！當中，高空鞦韆讓人在約7米高處，以激蕩的姿態俯視園區，讓人體會到澎湃的離心力。膽量較小的小孩子，則可以走進淘氣堡玩攀登架、波波池，一邊等待家人，不會感到無聊。

而記者嘗試後發現最考驗的，是其中一個攀登設施，需要在高空一躍而下，抱著在高中懸掛的沙包。最終因體力不足，無法在凌空後抱緊沙包，但觸摸到沙包的一刻，已得到成功感。

珠海橫琴景點【2】Pokiddo口袋屋蹦床公園

收費：

單人2小時：人民幣119元（約港幣137元）

單人全天不限時：人民幣159元（約港幣184元）

親子不限時：人民幣248元（約港幣286元）

開放時間：

11:00 - 20:00（平日）；10:00 - 20:00（假日）



珠海橫琴景點【3】橫琴國家地理探險家中心

由國家地理頻道（National Geographic）授權開設的橫琴國家地理探險家中心適合年紀較少的小朋友，場內約15款較為靜態的遊樂設施，以互動元素帶領大家發掘宇宙、地球、各種生物的奧妙。

在大人的陪同下，小朋友可以登上潛艇察看深海的模樣，也可以到考古場地發掘恐龍化石，滿足到他們對大自然的好奇心。除此之外，大家可在「對話百獸」，即場與大熊貓「小吃貨」展開深情對話、看大熊貓的精彩表演，了解大熊貓的起居生活。除了普通話，「小吃貨」也懂得廣東話，讓港人感到親切。

珠海橫琴景點【3】橫琴國家地理探險家中心

收費：

標準單人一日票：$108（平日）；$119（周末及節假日）

雙人一日（港人優惠）票：$164（平日）；$182（周末及節假日）

其餘票種的收費可參閱 http://bit.ly/3F7JYP8

開放時間：

10:00 - 18:00（閉園前1小時停止入場）



珠海橫琴景點【4】奇幻功夫夜

除了探險家中心，位於商場中央公園的戶外行浸式光影互動裝置「奇幻功夫夜」也相當適合小朋友。「奇幻功夫夜」以一條村落為背景，大家進村後，需要動手動腳進行各種烹飪任務，餵飽到村內搗亂的「小饕餮」。

跟沉浸式體驗不同，行浸式體驗講求一邊走，一邊體驗動態光影、全息投影所帶來的效果。在「功夫夜」裡，大家需要郁動身體、東奔西跑、利用頭腦方能完成各種任務，非常適合小朋友「放電」。

珠海橫琴景點【4】奇幻功夫夜

開放時間：

18:30 - 21:30

