【手袋減價】不少手袋品牌最近推出清貨減價！本文集合4大手袋或銀包減價，低至46折發售，當中包括有小資女必備的小CK劈至半價、人氣必買BURBERRY、Coach及Tory Burch亦做減價，最平$139就可以入手，記得趁減價去選購！

4大手袋品牌減價46折起！$139起入手小CK、BURBERRY勁減逾$6,000

手袋減價【1】Charles & Keith

Charles & Keith（小CK）官網現正進行優惠半價起，多款精選熱賣手袋減價，例如多款人氣單肩包、側揹袋、手提袋、鍊條卡夾包、迷你包、斜背包等，最平$139起就可以入手！優惠更涵蓋多款易襯鞋款，例如高跟涼鞋、厚底鞋、平底鞋等，不妨趁優惠選購。

+ 1

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

Charles & Keith 減價詳情

推廣地點： Charles & Keith

推廣日期：即日起

官網：請按此

手袋減價【2】BURBERRY

時尚奢侈品牌BURBERRY最近難得進行減價！網購平台ZALORA推出手袋優惠，多款BURBERRY精選產品低至46折發售，涵蓋經典格紋手袋、水桶包、印花背囊等，勁劈逾$6,000，同場更有銀包、卡套配件等，最平$1,728就可以入手，部分輸入優惠碼可享額外9折。

BURBERRY 減價詳情

推廣地點：ZALORA官網

推廣日期：即日起

官網：請按此

手袋減價【3】Coach

Coach最近進行手袋優惠！網購平台FARFETCH最近進行減價優惠低至7折，其中Coach手袋減價至7折，其中包括中小型單肩包、復古斜揹袋、皮革手袋等，最平$2,103起就可入手。

Coach 減價詳情

推廣地點：FARFETCH官網

推廣日期：即日起

官網：請按此

手袋減價【4】Tory Burch

Tory Burch官網亦推出手袋限時優惠，多款人氣熱賣手袋均減價低至6折，包括迷你相機包、 限量版手提袋、單肩袋等人氣款式，最平$2,700就可以入手，想換新手袋不妨趁優惠選購。

Tory Burch 減價詳情

推廣地點：Tory Burch官網

推廣日期：即日起

官網：https://www.toryburch.com/