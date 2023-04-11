HOKA行山鞋、跑步鞋開倉優惠！法國運動鞋品牌HOKA ONE ONE近排人氣持續高企，有網購平台推出HOKA運動鞋開倉優惠，多款HOKA跑鞋及行山鞋更會低至45折發售，最平$360可以入手，即睇HOKA開倉優惠詳情！

HOKA開倉優惠鞋款勁減低至45折！HOKA跑鞋、行山鞋最平$360入手

HOKA行山鞋、跑步鞋開倉優惠！網購平台OnTheList再推出HOKA運動鞋開倉優惠，由即日起至4月16日，OnTheList官方網店有多款HOKA精選跑鞋及行山鞋將會以低至45折售，想買新鞋行山、跑步的朋友記得不要錯過！

今次HOKA開倉優惠有多款跑鞋及山鞋款可以選購，包括CLIFTON 8 WIDE、W Challenger ATR 6、W Clifton 8等，男女裝都有，折後最平$360起！

精選減價款式：

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HOKA ONE ONE的運動鞋選用超緩震輕量材質，設計以輕盈舒適見稱，近年深受一眾跑手和行山人士歡迎！官方價錢每對一般由千元起跳，今次勁減低至45折發售，有興趣可以到官網查詢心水款式及價錢！

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HOKA開倉優惠｜OnTheList

優惠日期及時間：即日起至4月16日23:59

優惠網址：https://otl.sale/HOKA-online



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