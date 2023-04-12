便利店消費券優惠！消費券2023新一期將會在4月16日正式發放，OK便利店及7-1便利店分別推出消費券優惠，包括送$20便利店現金券及買$300現金券送$30等，即睇便利店消費券優惠詳情！

消費券便利店優惠2023｜八達通領消費券送$20現金券、買$300送$30

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八達通消費券2023第一階段$3,000將於4月16日發放，OK便利店今次再推出消費券優惠，由4月16日至4月22日，於OK便利店以八達通領取消費券，即送OK便利店$20現金券！

（OK便利店）

八達通消費券優惠領取方式非常簡單，OK便利店會員領取消費券後，電子現金券將會自動儲入OK齊齊印App帳戶；非會員將會獲發收據連$5 OK指定產品類別現金券。

$20現金券包括4張$5電子現金券，有包裝飲品或酒精類$5現金券、雪糕/鮮奶/鮮豆漿/乳酪$5現金券、零食類$5現金券及Circle K微波爐飯盒/小食$5現金券。用八達通領取消費券的朋友記得留意換領日期，不要錯過優惠了！

消費券便利店優惠2023｜OK便利店送$20現金券

優惠日期：2023年4月16日上午0時0分至4月22日23時59分

優惠地點：OK便利店

*每張八達通只限換領一次

*現金券有效日期至2023年5月15日

*$5現金券消費滿$20方可使用



7-11便利店亦推出消費券優惠，凡於全港7-11便利店購買$300現金券，即額外再送$30現金券！現金券可以使用任何支付工具購買，而且不設消費額，在店內可以即買即用！數量有限，售完即止。

消費券便利店優惠2023｜7-11便利店買$300送$30

發售日期：2023年4月12日至6月30日

優惠地點：7-11便利店

*$300現金券有效期至2023年10月31日

*贈送之$30現金券有效期至2023年7月31

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱現金券背面

