麥當勞優惠券又來了！適逢消費券發放，今次麥當勞推出7大優惠，包括有$1奶茶、$1大可樂、$30脆辣雞腿飽餐、$21 醒晨早餐等。另外，用八達通付款更有機會獲贈最多$10贈值額，即睇最新麥當勞優惠！

麥當勞優惠｜$1奶茶/$1可樂、$16芝蛋脆雞飽早餐！用八達通有回贈

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麥當勞優惠券最新優惠！適逢最新一期消費券將於4月16日發放，麥當勞推出7大消費券攻略，包括$1奶茶、$1大可樂、$30 脆辣雞腿飽超值套餐等！

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠【1】$1港式奶茶

由4月17日至21日，麥當勞App用戶於上午4時至11時，可以用App內的電子優惠券購買$1港式奶茶細杯裝（凍/熱），並以$15加配芝蛋脆雞飽，最平$16就可以歎到早餐！

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠【2】$1大可樂

在4月17日至21日，麥當勞App用戶亦可於上午11時後，在App內使用電子優惠券，購買$1大可樂，再以$12加配魚柳飽、$13加配雞蛋漢堡飽及加$14加配芝蛋脆雞飽，最平$13就有可樂加一個飽！

麥當勞優惠【3】$21醒晨超值選

今期麥當勞優惠繼續推出$21醒晨早餐超值選，可以選魚柳飽、豬柳蛋漢堡或炒雙蛋飽，連飲品只需$21，逢星期一至五（公眾假期除外）都有！

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠【4】將軍漢堡套餐優惠

當然不少得還有期間限定的將軍漢堡優惠，使用麥當勞App，即可以$43歎玉子雙層將軍漢堡超值套餐，或$36將軍漢堡超值套餐！

麥當勞優惠【5】$30 脆辣雞腿飽超值套餐

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠【6】$36麥炸雞超值套餐

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠【7】用八達通App買滿$40即送$5增值額優惠

由4月16日起至5月13日期間，於麥當勞App內使用八達通App單次付款滿$40，即可享$5 增值額，每人於推廣期內最多可享2次獎賞，最多可獲$10增值額。獎賞名額有限，先到先得，送完即止！

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠券詳情

優惠日期：2023年4月16日起

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

