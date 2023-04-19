Hotel Icon下午茶新主題！Hotel Icon大堂餐廳GREEN聯乘法國朱古力品牌La Maison du Chocolat，推出以「浪漫之都」巴黎的地標艾菲爾鐵塔為題的「La Maison du Chocolat法國風情」下午茶，由前菜、自選主菜至八款甜點，均以六道法國食材打造，配合餐廳聞名的室內垂直花園用餐環境，綠意盎然，讓人彷如置身巴黎，體驗法式慢活生活藝術！

Hotel Icon下午茶｜巴黎鐵塔主題下午茶！自選主食/任食草莓雪糕

今次Hotel Icon下午茶為La Maison du Chocolat法國下午茶主題，以法國著名女作者Tish Jett在《Forever Chic》為靈感。

唯港薈大堂餐廳GREEN聯乘法國朱古力品牌La Maison du Chocolat，推出全新的「La Maison du Chocolat法國風情」下午茶。（圖片來自Hotel Icon）

前三道菜均為法國經典前菜，均精緻香口為主，分別有香草牛油焗法國蝸牛配炒蛋及魚子醬、法國鵝肝醬釀蟹肉配蒜蓉包，以及法式焗青口配香草。嘗完三道前菜，接下來還有法式忌廉龍蝦湯，香濃鮮甜，暖一暖胃再戰主食！

三道前菜連濃湯，均以法國著名作家Tish Jett撰寫的永恆魅力法則來命名。（圖片來自Hotel Icon）

跟一般下午茶不同，Green的版本可自選主食，是食法國餐的規格。主食提供了五款選擇，包括法式紅酒燴牛面頰肉配薯蓉、法式紅酒草飼西冷牛扒配薯蓉（另加$38）、雲呢拿忌廉汁伴香煎三文魚柳配鮮茄沙斯、法式芝士焗加勒比野生龍蝦尾（半隻）配田園沙律 或 法式芝士焗加勒比野生龍蝦尾（乙隻）配田園沙律（另加$38），吃得飽又不乏精緻的打卡元素！

打卡艾菲爾鐵塔架 任食自家製草莓雪糕

最後，餐廳會奉上超打卡的艾菲爾鐵塔下午茶！下午茶架上有8款精緻的法式甜點，如瑪德蓮、蝴蝶酥、朱古力和馬卡龍等，當中必不可錯過法國巧克力和法國開心果馬卡龍，均用上La Maison du Chocolat朱古力，配茶飲就最匹配！

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嫌未夠喉，套餐另加 $20還可配無限供應的自家製草莓雪糕，以貴價的法國草莓新鮮製作，酸中帶甜，甜而不膩，不知道雪糕控可挑戰幾多杯？

（圖片來自Hotel Icon）

此外，現在凡點二人「La Maison du Chocolat法國風情」下午茶，還可獲得限量La Maison du Chocolat 朱古力禮盒一盒，先到先得，送完即止。

（圖片來自Hotel Icon）

「La Maison du Chocolat法國風情」下午茶

日期：即日至另行通知

時間：每日15:00至18:00供應

地點︰Hotel Icon大堂GREEN

價錢︰星期一至五︰每位$418; 兩位$728

星期六、日及公眾假期：每位$468；每兩位$798 （每位客人再額外獲贈法國氣泡酒乙杯）

查詢或預訂︰3400 1300 或 book.restaurant@hotel-icon.com

網上預訂︰https://dining.hotel-icon.com/tc/reservation/?rid=108

