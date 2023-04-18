【尖沙咀美食】喜歡甜包的澱粉寶寶有福了！人氣網店「Baos.hk」近日於尖沙咀開設Pop-up店，讓大家省卻網上訂購的程序，即場把色彩繽紛、不同餡料的雪山麵包帶回家！

尖沙咀美食｜雪山麻糬忌廉包期間限定店！酥脆菠蘿皮+麻糬+忌廉

Baos.hk主打雪山麻糬忌廉包，以一個麵包可同時嘗到酥脆菠蘿皮、拉絲麻糬和爆餡忌廉為賣點，向來人氣高企！

雪山包每日新鮮製作，讓麵包口感維持最佳狀態，而且無添加劑，多吃都不會為身體帶來負擔。此外，每款口味麵包都配有一枝醬汁滴管，除了看上去更可愛打卡，吃時按個人喜好滴上醬汁，更添滋味！

尖沙咀Pop-up店有售招牌Tiramisu、抹走吉士（抹茶）、奧利奧曲奇（曲奇）、花痴醬（花生醬）、醉酒榛子（百利甜酒配榛子）、芋泥控（芋頭鮮奶油）及士多奶酪（士多啤梨醬加奶油奶酪）等口味的雪山麵包，還有兩款得意的麻糬蛋撻（黑朱古力及抹茶味），選擇多多！

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Baos 尖沙咀Pop-up店

地址：尖沙咀廣東道17號海港城3樓city'super內

營業日期：即日起至5月9日

營業時間：10:00-22:00（每日限量發售，售完即止）

網站：https://www.baoshk.com/

