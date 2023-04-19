CINEMA CITY銅鑼灣JP戲院宣布因租約期滿，戲院將於4月30日正式結業！CINEMA CITY在2017年接手同樣因租約期滿結業的MCL銅鑼灣JP，於原址開設CINEMA CITY銅鑼灣JP戲院，有網民得悉結業消息後留言表示不捨得，但亦有知情人士爆料原址將有細院線接手，即睇詳情！

銅鑼灣戲院4月底結業！租約期滿宣布告別 網民爆料細院線接手？

CINEMA CITY昨日（18日）於Facebook官方專頁宣布，銅鑼灣JP戲院因租約期滿，將於4月30日結業，並表示「感謝各位影迷過去多年支持」，希望在「其他CINEMA CITY戲院與大家分享更多好電影」，不少網民留言表示可惜及不捨。

（圖片來源：CINEMA CITY）

今次結業的CINEMA CITY銅鑼灣JP戲院位置為昔日邵氏旗下的翡翠明珠戲院。CINEMA CITY在2017年4月接手因租約期滿宣布離場的MCL JP銅鑼灣，並於原址開設CINEMA CITY銅鑼灣JP戲院，至今約有6年時間，由於位處銅鑼灣中心地段，加上地理位置方便，是不少人看電影的好去處。

（圖片來源：CINEMA CITY）

繼CINEMA CITY銅鑼灣糖街VICTORIA戲院後，CINEMA CITY位於銅鑼灣的兩間戲院相繼結業，有電影迷留言表示：「由翡翠明珠年代到邵氏，MCL年代到Cinemacity年代的JP睇左（咗）廿幾年」，得悉結業消息後非常不捨；亦有網民大讚戲院銀幕夠大、座位舒服，更不會被前面觀眾遮擋視線。

至於原址結業之後的去向，有網民留言稱「這個位置未必再做戲院」，不過隨即有知情人士指將會有「細院線」接手，又表示「遲啲就會知」，未有透露是哪一間院線，進一步消息仍然有待官方公布。