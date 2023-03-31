GU銅鑼灣皇室堡分店宣布結業！港島最後1間分店　4月中旬正式執笠

撰文：溫藹紅
出版：更新：

【GU結業】GU銅鑼灣皇室堡分店結業！GU宣布銅鑼灣皇室堡店宣布結業，4月中旬將為最後營業日，該分店為目前港島最後1間分店，消息一出即引起大批網民關注。

GU銅鑼灣皇室堡分店宣布結業！港島最後1間分店　4月中旬正式執笠

GU銅鑼灣皇室堡分店宣布結業！GU最新宣布，其位於銅鑼灣的皇室堡店將營業至2023年4月16日（22:00止）。翻查資料，皇室堡分店為GU於港島的最後一間分店。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

示意圖（圖片來源：GU Hong Kong）

GU官網亦就皇室堡店結業發出公告，並向顧客發出「退貨或換貨特別指引」，指顧客於GU皇室堡店購買之商品，如需退換貨且符合退換貨政策，請於2023年04月16日或之前到GU皇室堡店辦理。2023年04月17日起則需請前往GU其他門店辦理。

（圖片來源：GU Hong Kong）

GU 皇室堡分店 結業詳情

最後營業日：2023年4月16日
地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡地庫B26, B73, B75, B76舖
營業時間：
11:00 - 22:00（星期日至四及公眾假期）
11:00 - 23:00（星期五、六及公眾假期前一天）
電話：2219 8628

GU銅鑼灣皇室堡分店何時結業？

GU銅鑼灣皇室堡分店最後營業日為4月...詳情瀏覽內文

GU銅鑼灣皇室堡分店退貨或換貨特別指引？

GU公告指，皇室堡分店購買之商品如需退貨或換貨...詳情瀏覽內文

麥當勞優惠最新28大優惠券！將軍漢堡餐$36起、$19脆香雞翼下午茶12蚊店優惠｜AEON$12店推9大限時優惠！$5起買旅遊用品、生活雜貨越南機票優惠｜超抵$0機票！香港飛胡志明市、峴港來回連稅$874起雪糕優惠｜5大商店限時優惠！Haagen-Dazs、Dreyer's減價每支$5起
購物情報
GU