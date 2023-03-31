【GU結業】GU銅鑼灣皇室堡分店結業！GU宣布銅鑼灣皇室堡店宣布結業，4月中旬將為最後營業日，該分店為目前港島最後1間分店，消息一出即引起大批網民關注。

GU銅鑼灣皇室堡分店宣布結業！港島最後1間分店 4月中旬正式執笠

GU銅鑼灣皇室堡分店宣布結業！GU最新宣布，其位於銅鑼灣的皇室堡店將營業至2023年4月16日（22:00止）。翻查資料，皇室堡分店為GU於港島的最後一間分店。

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示意圖（圖片來源：GU Hong Kong）

GU官網亦就皇室堡店結業發出公告，並向顧客發出「退貨或換貨特別指引」，指顧客於GU皇室堡店購買之商品，如需退換貨且符合退換貨政策，請於2023年04月16日或之前到GU皇室堡店辦理。2023年04月17日起則需請前往GU其他門店辦理。

（圖片來源：GU Hong Kong）

GU 皇室堡分店 結業詳情

最後營業日：2023年4月16日

地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡地庫B26, B73, B75, B76舖

營業時間：

11:00 - 22:00（星期日至四及公眾假期）

11:00 - 23:00（星期五、六及公眾假期前一天）

電話：2219 8628

