Foot Locker結業優惠｜名牌波鞋清貨減價3折起　全線分店告別香港

Foot Locker減價優惠！Foot Locker將於明日（30日）正式撒出香港，官方推出結業優惠，似乎打算在結業前清貨，包括Nike、New Balance、adidas等多個品牌減價，以低至3折優惠價發售，涵蓋多款男女裝服飾及鞋款，大家記得把握機會。



Foot Locker結業優惠3折起！6月30日撤出香港

美國運動服飾零售品牌Foot Locker早前宣布將於明日（6月30日）結束香港業務，本港全線6間Foot Locker實體店將結業，官方至營業日結束前，已推出結業優惠，多款運動服飾及波鞋將以3折起發售，其中涵蓋Nike、New Balance、adidas等多個人氣品牌。

（FB@Foot Locker Hong Kong）

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除了實體店，Foot Locker香港網店均已關閉。目前Foot Locker官網頁面，以及Facebook專頁亦已作出告別聲明，「說再見絕非易事，但時候已到：Foot Locker Hong Kong 即將結業」，引來大批網民不捨。

▼Foot Locker香港官網▼

（Foot Locker Hong Kong官網）

▼Foot Locker Facebook專頁聲明▼

（FB@Foot Locker Hong Kong）

有網民留言表示好可惜，認為「Footlocker有啲款幾unique（獨特），係波鞋街無既」、「又少咗一間波鞋鋪」、「希望他日捲土重來」， 都有網民坦言「香港租金太貴」、「你嬴唔到對手，就會輸」。

▼網民留言▼

Foot Locker尖沙咀裕華國際大廈及旺角家樂坊的旗艦店，早前已經正式關閉，大家若想趁結業前掃貨，可以前往最後的4間分店，包括九龍灣德福廣場店、沙田新城市廣場店、 元朗YOHO Mall店，以及屯門市廣場店，把握最後機會！

另外，官方指出，如果有任何疑問，在2023年7月28日（星期五）或之前，仍然可以訪問網站的常見問題解答頁面，或電郵至service@footlocker.hk。

Foot Locker 結業詳情

結業日期：2023年6月30日

結業優惠：3折起

優惠地點：Foot Locker門店

*更多詳情至官網或職員查詢。



Foot Locker 分店詳情

Foot Locker九龍灣店

地址：九龍灣偉業街33號德福廣場第1期1樓F5-7號舖



Foot Locker沙田店

地址：沙田新城市廣場第3期AA318及A324號舖



Foot Locker屯門店

地址：屯門屯順街屯門市廣場1期



Foot Locker元朗店

地址：元朗Yoho Mall 形點1 1059號舖

