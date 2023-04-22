【堅尼地城cafe】堅尼地城又有新咖啡店進駐！店家主打法式歐陸風情，以奶油黃和黑白色為主調，環境優雅又打卡，加上一系列自家製法式烘焙甜品，如蝸牛牛角包及法式甜撻等，無論環境及食物都好有旅遊感！

堅尼地城Cafe｜法式風情咖啡店！必食自家製蝸牛牛角包／法式甜撻

全新開幕的「Le Goûter」位於西環海旁吉席街的轉角位，裝潢洋溢濃濃的法式風情——法式弧形遮陽棚、拱形弧形窗、黑框落地玻璃窗門、法式木櫥櫃、高身掛吊餐牌等，

加上奶油黃和黑白用色，低調優雅，在這兒喝咖啡，猶如置身法國街頭咖啡店！

（圖片由 IG@ viv.com.hk 授權）

Le Goûter設計洋溢法式情懷，不論門面或室內裝潢都好打卡，適合大家放假來歎杯咖啡，猶如在法國悠閒度假的感覺！

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自家製正宗法式糕餅

Le Goûter主打全日早餐及輕食為主，不似一般Cafe般入貨賣餅，食品由法國廚師會Escoffier畢業的廚師主理，一系列法式糕餅均是自家製作。當中，必食近來流行的法式蝸牛牛角包Le Roll，可選擇齋包或有餡（開心果紅莓醬、朱古力）的版本，包體口感像千層酥般香脆，內餡超多，搣開餡料傾瀉而出，非常邪惡！

此外，Le Goûter的法式甜撻也值得一試，朱古力撻擁有多重質感；檸檬撻檸檬吉士餡夠新鮮， 整體甜而不膩，配茶或啡一流！

Le Goûter

地址：西環堅尼地城吉席街98號地舖

營業時間：星期三至日 1030 - 1830；星期一至二 全日休息

