【太子美食】太子又有新店進駐！新Café不但以森系裝潢、白色圓拱門及精緻金工為設計主軸，坐得舒適又好打卡，還供應一系列自家製的健康甜品及特飲，療癒感滿滿！此外，這兒還是寵物友善店，品啡順便帶主子來放電，一舉兩得！

太子療癒森系新Café！自家製健康甜點/特飲 寵物友善空間

位於太子的「Tastes & Tales」，由店主夫婦Kunal及Tricki主理。妻子Tricki主職為身心靈治療師，向來從事助人心靈復康、水晶買賣及金工訂製的工作。後來，隨著她接觸的客人愈多，她愈發覺香港人生活太勞累，缺乏休憩空間來遠離繁囂，於是萌生了開設Tastes & Tales的念頭。

這間Cafe以木系及大地色為裝潢基調，放置大量植物添上綠意，讓人置身其中，能享有平靜及舒適的感覺。她表示在身心靈的學說中，人類、動物、植物，甚至是石頭等物件皆有靈性，只須運用它們之間的互補關係，配搭得宜即可治癒身心靈，如木或土都可帶來安全感等。

Tricki還補充表示，將咖啡店設計成歡迎寵物光臨的店，因其治癒對象不止是「人」，也包含了「動物」及「植物」。「當你離開你的寵物或植物太久，它們會有分離焦慮，小動物會沒精打采，植物會發出高頻率的聲音，差在前者你看得見，後者你聽不到。」自然萬物皆有靈，Tastes & Tales正好提供了相聚空間，讓人、動物及草木可以共處一室。

自家制健康甜品 創意東南亞風味

食品方面，Tastes & Tales現供應自家製甜品、啡茶及特飲為主，由丈夫Kunal主理。Kunal是尼泊爾人，所以食物設計上也採用大量東南亞食材，如使用尼泊爾、印度及西藏名物「印度紅茶」及「薑黃」製作卷蛋及芝士蛋糕等，整體健康又養生。

飲品除一般啡茶，還有由水果及香草製成的特飲系列，當中不可錯過由新鮮番石榴、薄荷及檸檬製作的Spicy Tangy Guava，口感微辛又清爽，消暑一流！

Tastes & Tales

地址：太子荔枝角道113號地下

電話：35639002

營業時間：11:30-19:00

