還有半個月就到2021年！2020年不少新開話題打卡cafe，你去過了嗎？2020年12間話題新cafe，環境、咖啡及食物都非常高質，最適合閨密打卡及情侶拍拖，包括中環大館日系簡約風cafe Between、旺角摩洛哥風樓上cafe兼酒吧Be Humble、長沙灣波希米亞風的Boholic等。

😎港島區😎

【1】日系簡約風cafe欣賞街景@Between

中環大館9月份新開一間日系簡約風cafe，裝修以木系及白色為主，流線型原木製座位極具設計感，簡約不單調，吸引不少人打卡。Between環境寬敞，設有室外座位，可以飽覽大館及附近街景。黑白芝麻椰子奶、水果三明治都非常「IGable」！點圖即睇勁靚環境、美食📸👇👇

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Between 地址：中環荷李活道10號大館賽馬會藝方2樓 電話：從缺

【2】日系復古風4層cafe打卡位@拾伍 FIFTEEN

日系復古風cafe「拾伍」有4層樓，集美食、購物、靚景打卡於一身！門口設有藤椅、茶几、月球燈及懷舊瓷磚地板，進門前先打卡一番。咖啡店兼酒吧位於地下，主打日系輕食、特色花茶及雞尾酒。二樓是購物區，展示店主從各地收集的日系家品及古著服飾。店內的裝修超有心機，連樓梯都成打卡位！想知最頂兩層有甚麼特別？按下圖即睇📸👇👇

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拾伍 FIFTEEN 地址：中環鴨巴甸街15號地舖 電話：6607 3493 （WhatsApp）

【3】貓貓坐鎮灰白色工業風cafe@Elixir

中環一間工業風咖啡店Elixir，店面主要運用有格調的灰色及白色，座位不多，只有一張長木枱及少量木椅。如果想打卡就要坐室外灰色樓梯位，一邊看著街景，一邊享受咖啡，感受慢活時光。店內不時有貓貓店員坐鎮！點圖即睇環境、咖啡美食推介☕👇👇

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Elixir 地址：中環美輪街9號地舖 電話：6083 0915

【4】波希米亞風cafe主打生酮蛋糕@角落Corner Cafe

蘭桂坊新開波希米亞風cafe！餐廳以木色、白色為主調，放上乾花、白色編織擺設，還有一面最適合女生打卡的乾花打卡牆，牆上掛上白色霓虹燈，坐在白色編織鞦韆上打卡，恍如飛到外國度假。cafe仍在試業中！按下圖即睇有咩特色打卡位☕👇👇

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角落Corner Cafe 地址：中環德己立街23號晉逸蘭桂坊精品酒店2樓 電話：2382 4899

😍九龍區😍

【5】隱世異國風情樓上酒吧@Be Humble

摩洛哥、土耳其風的樓上酒吧，燈光昏暗，整體裝潢、佈置都充滿異國風情，包括彩色圖騰毛毯、彩色馬賽克玻璃燈、復古圖騰窗花、竹製搖籃吊椅，連茶具都是民族風，完全一秒飛到摩洛哥、土耳其！想知如何訂位、注意事項及貼士？按下圖即睇😋👇

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Be Humble 地址：旺角彌敦道594-596號旺角新城18樓 電話：5348 1417

【6】波希米亞風餐廳藤製鞦韆打卡@Boholic

今年香港出現不少走波希米亞度假風的咖啡店，感覺一秒即刻飛去度假！今年7月開業的Boholic裝潢以木色系為主，加上大量仙人掌、熱帶植物，仲有一間人龍超長的熱門港女打卡位，藤織的鞦韆、地毯等，度假feel爆燈！想知甚麼時段影相最靚？按下圖即睇📸👇

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Boholic 地址：長沙灣福華街561號君凱豪庭地舖及1樓 電話：2388 3668

【7】大南街簡約風純白咖啡店@Coffee of the Day

走純白簡約風的Coffee of the Day店面較細，座位不多，藝術感十足的白色正方體椅子約坐到3、4個人，水泥地板、綠色盆栽有一種清新之感。咖啡店現時供應咖啡及季節限定特飲，例如Coffee Tonic、Cold Brew Peach Tea等。想知這裏的咖啡有咩特別？按下圖即睇☕☕

Coffee of the Day 地址：深水埗大南街172-174號地下B號舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 19:00

【8】寵物友善日系風cafe歎爆餡吐司@Kokoni Coffee

10月底新開的日系咖啡店「Kokoni Coffee」，店內外的裝修運用淺木、純白及水泥灰色，樓底非常高，空間感十足。「Kokoni Coffee」是寵物友善咖啡店，除了提供寵物玩樂區域外，還提供狗狗餐單。招牌爆餡吐司用紙盒裝起最「IGable」，鰻魚eggdrop、牛肉eggdrop最有人氣！點下圖即睇環境、美食、咖啡推介☕👇👇

Kokoni Coffee 地址：深水埗基隆街156號地舖 電話：從缺

【9】無印風木系cafe特設榻榻米@習作

深水埗日系cafe「習作」以木系色調為主，主打日本家庭式料理、手作bagel等，招牌定食包括米飯、沙律及水果，必須加配兩款自選主菜，例如鹽燒三文魚、味噌天婦羅等。最特別就是設有日式榻榻米座位，方便主人帶寵物一起打卡！想知哪一個打卡位最有文青feel？按下圖即睇😎👇👇

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習作 zapjok 地址：深水埗長沙灣道66號地舖 電話：從缺

【10】逾8,000呎落地大玻璃cafe@Lagom Kaffe 樂感

台灣咖啡店桔梗的姐妹店Lagom Kaffe選址牛頭角，逾8,000呎的空間大量運用純白色、木系及湖水藍色，加上綠色植物作點綴，感覺舒適。除了普通木枱座位，還有舒服梳化位及落地大玻璃窗前的吧枱位，玻璃窗外就是綠樹成蔭的小公園，有助放鬆身心。點下圖即睇最佳打卡位、美食推介📸👇👇

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Lagom Kaffe 樂感 地址：牛頭角觀塘道348號國際貿易中心1樓101號舖 電話：2368 5228

🤩新界及離島🤩

【11】復古墨綠色cafe咖啡出色@The Third

天星小輪的配色的復古墨綠色咖啡店The Third在元朗開店，週末經常出現人龍。The Third是西營盤Tuckshop by Social Club第三間分店，故取名The Third，主打手工咖啡、自製pancake。記者實試後最推介「Night Fall」及「Ying Yang」兩款咖啡。「漸層黑白」咖啡非常特別！按下圖即睇記者誠實食評☕👇👇

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The Third 地址：元朗建德街69號大福大廈地下1-B號舖 電話：9682 6565

【12】純白cafe主打手工酥餅輕食@Island Table Grocer Café

坪洲都有間文青cafe～純白咖啡店Island Table Grocer Café，裝潢以白色、原木色系為主調，配上綠色植物、乾花擺設，適合周日休閒慢活。這間咖啡店最特別的是自製手工酥餅、芝士蛋糕、薄餅，招牌蘋果酥、檸檬特調梳打最受歡迎。想知邊度是最佳打卡位？按下圖即睇🥰👇👇

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Island Table Grocer Café 地址：坪洲坪洲永興街9C號地舖 電話：從缺

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