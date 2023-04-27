買GODIVA有優惠！GODIVA推身份證優惠，由4月28日起一連5日，凡身份證姓名上有2個或以上指定英文字母，可享購物優惠低至半價，即睇詳情！

購物優惠｜身份證優惠一連5日！姓名中指定字母低至半價買GODIVA

GODIVA推出一連5日身份證優惠！由4月28日至5月5日，只要身份證姓名上有「Ｇ」﹑「Ｏ」﹑「Ｄ」﹑「Ｉ」﹑「Ｖ」及「A」當中2個字母或以上，到專門店出示印有姓名的證明文件（如駕照，學生證等），即時有優惠，有機會低至半價。

GODIVA身份證優惠 詳情：

含2個字母或以上：8折

含4個字母或以上：7折

含6個字母：半價

（圖片來源：GODIVA@Facebook）

但要留意，今次優惠僅適用於專門店購買禮盒，不可用於買軟雪糕、飲品、冷凍甜品、禮券及婚嫁系列產品。

GODIVA身份證優惠

優惠期：2023年4月28日至5月5日

*指定字母為「Ｇ」﹑「Ｏ」﹑「Ｄ」﹑「Ｉ」﹑「Ｖ」及「Ａ」

*重複字母視為同一字母

*不適用於軟雪糕、飲品、冷凍甜品、禮券及婚嫁系列產品

