【手袋減價】名牌手袋又有優惠！Chloé、Celine近日推出手袋優惠，多款熱賣手袋劈價低至52折，其中包括Chloé Woody袋劈至$6,000內有找，Celine部分人氣款亦劈價超過$5,000，另外亦有銀包、卡套等，大家不妨趁減價入手。

Chloé/Celine減價52折起！Woody袋$6,000有找、Celine劈逾$5,000

Chloé及Celine最近推出網購優惠！時尚網購平台ZALORA近日推出限時手袋優惠，其中Chloé減價低至6折，涵蓋多款熱賣手袋，其中包括超人氣Chloé Woody Tote Bag側背提包（Mini款）劈至$5,692（原價$6,436）就可以買到；Chloé Small Marcie斜揹包最平亦減至$6,791.5（原價$10,000），認真抵買。

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除此之外，Chloé多款手袋及銀包都減價，例如水桶袋、手提袋、背包、腰包等亦有優惠，售價低至$1,105就可以入手，部分指定款式更可享額外$100折扣，或額外85折。

Chloé 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：ZALORA香港官網

官網：https://zh.zalora.com.hk/c/women/bags/c-399?from=header&brandIds%5B%5D=1336&sort=discount

Celine同樣進行減價！多款Celine手袋銀包劈價52折起，當中包括Celine Medium Classic 斜揹袋勁減$8,108，至$26,392.5（原價$34,500）；Celine Small C with Pampille 肩背包大減至$15,682.5（原價$20,500）就可買到。

今次優惠更涵蓋同屬人氣款的Celine Vertical Cabas Celine Canvas側揹提包，亦減至$15,200（原價$17,000），非常難得！此外，多款散紙包、銀包、卡套等亦減價，最平$1,558.9就能入手，指定款式更可額外85折優惠。

Celine 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：ZALORA香港官網

官網：https://zh.zalora.com.hk/c/celine/b-4395?sort=discount