中環有不少café，去厭了一式一樣的水泥風、黑白咖啡店，那麼中環新開的糖果色系新café必然令你眼前一亮。店子滿布弧線設計，配合溫暖調子，看上去舒適不侷促。此外，店家原先做甜品起家，供應多款精緻又美味的自家製蛋糕，甜控們必然不可錯過！

中環Cafe︳新開糖果色系Cafe啱打卡！必食麻糬戚風蛋糕/牛舌Sando

位於中環歌賦街的「Vivi Cafe」，是由人氣蛋糕店「Vive Cake Boutique」主理開設的咖啡店副線，所以店內可嘗到Vive Cake的蛋糕，如泰奶茶戚風蛋糕、開心果提拉米蘇等，令不少粉絲來慕名朝聖。泰奶茶戚風蛋糕鬆軟香甜，散發濃濃的泰奶茶香，中間還有黑糖麻糬，煙煙韌韌，口感一流！至於開心果提拉米蘇，用了意大利產開心果，味道份外香濃，內有開心果碎、開心果醬及手指餅，整體不錯。

除了甜食，Vivi Cafe也備有大份兼特色的鹹食料理，招牌菜有牛舌Sando、海膽明太子意粉及條狀的Fish & Chips。當中，牛舌Sando，吐司烤得好香脆，牛舌爽口，味道幾特別；至於海膽明太子意粉，海膽量挺多，有幾片帶子刺身及明太子意粉，微辣夠惹味！

Vivi Cafe的裝修也非常適合打卡，整間店以粉嫩的糖果色系為主，滿布雲狀的弧線設計，帶有和調的少女風味。店內還分兩部分用餐區，外圍的地方還歡迎攜帶寵物來休息，趁假期來臨，各位鏟屎官不妨帶主子來消閒。

Vivi Cafe-Vive Cake Boutique

營業時間：0900-1900

地址：中環歌賦街12號地舖

查詢︰9602 2869

