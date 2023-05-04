免費乘車日｜新巴25周年請搭車！5月7免費坐指定路線 方便遊港島

新巴將會於5月7日舉行「免費乘車日」，當日可以免費無限次乘搭新巴25號線，暢遊港島旅遊點，又可方便轉船去離島玩。



新巴25周年請市民搭車

新巴為慶祝服務市民25週年，宣佈將於5月7日舉行「免費乘車日」。市民當日可以免費無限次乘搭新巴25號線。25號線駛經港島多個景點，以港外線碼頭為總站，可以方便大家轉搭渡輪到離島觀光遊玩。此外，新巴亦宣佈當日將派出配備「波浪紋」經典版的巴士行駛25號線，讓乘客回味25年來乘搭新巴的時光，並感謝市民25年來對新巴的支持。

免費前往港島4大景點

新巴25號線由中環（3號碼頭）循環來往寶馬山，途經金鐘、灣仔、銅鑼灣、炮台山。大家於5月7日免費乘搭25號線，可方便前往銅鑼灣各大百貨公司購物、到中環搭摩天輪、赴灣仔太原街搜羅玩具精品或往賽西湖公園觀賞七姊妹水塘的遺址。大家甚至可以在總站下車後，轉搭渡輪到離島觀光。

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25號線途經的車站與鄰近主要景點：

中環3號碼頭：中環3號碼頭（可轉搭渡輪往愉景灣）

中環5號碼頭：香港摩天輪、中環5號碼頭（可轉搭渡輪往南丫島）

皇后像廣場：皇后像廣場

金鐘站：添馬公園、太古廣場

盧押道/修頓球場：灣仔電腦城、太原街（玩具街）

百德新街：崇光百貨、希慎廣場、銅鑼灣地帶、皇室堡

賽西湖公園：賽西湖公園



4架懷舊新巴當日服務

除此之外，配備「波浪紋」經典塗裝的4部新巴，當日也將會行駛25號線。「波浪紋」的新巴經典標記，早在新巴第一批新購置的巴士車身上已經配備。不過，近年新巴添置的多部新巴士上，已沒有此款特別塗裝。大家若有幸遇上「波浪紋」巴士，昔日與家人、朋友乘搭新巴的回憶會浮現嗎？

新巴免費乘車日

適用路線：新巴25號線

起訖點：中環（3號碼頭）↺ 寶馬山

主要途經地區：金鐘、灣仔、銅鑼灣、炮台山

當日服務時間：06:30 - 23:00（中環（3號碼頭）開出）

全程收費：$8.2

行車時間：76分鐘

