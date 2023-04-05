中電派飯｜一連6日免費派飯2900份3類人受惠 附地點/登記方式
撰文：何以諾
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中電派飯！中電將於下周一（8日）起，一連6日向社會上有需要的人士送出飯餐。大約2,900份免費飯餐會透過中電旗下的4間飯堂送出。即睇派發地點、領取資格！
中電下周一起免費派飯2900份
中電表示，為慶祝旗下「有『營』飯堂」已經提供超過100萬份飯餐給有需要的市民，將會在5月8日至13日一連6日期間，在「有『營』飯堂」免費送出共2,900份的營養餐，今次派飯的主要對象為低收入家庭的成員、失業人士以及有需要的長者。
將會免費派飯的「有『營』飯堂」中心，分別位於深水埗、石硤尾、觀塘以及葵青。記者向飯堂查詢，多間分堂表示欲領取飯餐的人士，條件必須是飯堂的會員，並於本年1月至4月期間曾在飯堂買過飯。
若想成為各中心的會員，大家需要向中心遞交申請書。有中心會安排申請人在繳交申請後14日內面談，進一步了解背景，亦有中心只接受年滿65歲以上的人士加入，詳情可向各中心查詢。成為會員後，有需要的人士可到「有『營』飯堂」用「善心價」買飯或於派飯期內免費取飯。
有「營」飯堂
派飯日期：5月8日至5月13日
對象：已向有「營」飯堂登記的有需要人士
派飯地點４個：
深水埗
地點：保良局癸未年樂頤居暨耆安老長者日間護理中心
地址：九龍深水埗富昌邨富潤樓平台及2樓
石硤尾
地點：深水埗區議會保良局石硤尾社區服務中心
地址：九龍深水埗白田街13號石硤尾邨美葵樓平台101號鋪
葵涌
地點：保良局劉漢宣紀念長幼天地
地址：新界葵涌葵涌邨合葵樓地下1-4及18-19號
觀塘
地點：保良局華永會生命教育及長者支援中心
地址：九龍觀塘雲漢邨漢柏樓地下5號
中電將於何時向大眾派飯？
5月8日至5月13日，派發地點見內文。
中電將會派出多少份飯餐？
將會派出2,900份免費飯餐。