中電派飯｜一連6日免費派飯2900份3類人受惠　附地點/登記方式

中電派飯！中電將於下周一（8日）起，一連6日向社會上有需要的人士送出飯餐。大約2,900份免費飯餐會透過中電旗下的4間飯堂送出。即睇派發地點、領取資格！



中電下周一起免費派飯2900份

中電表示，為慶祝旗下「有『營』飯堂」已經提供超過100萬份飯餐給有需要的市民，將會在5月8日至13日一連6日期間，在「有『營』飯堂」免費送出共2,900份的營養餐，今次派飯的主要對象為低收入家庭的成員、失業人士以及有需要的長者。

今次活動的受惠對象包括有需要的長者。（羅君豪攝）

將會免費派飯的「有『營』飯堂」中心，分別位於深水埗、石硤尾、觀塘以及葵青。記者向飯堂查詢，多間分堂表示欲領取飯餐的人士，條件必須是飯堂的會員，並於本年1月至4月期間曾在飯堂買過飯。

中電有「營」飯堂（圖片來源：中電）

若想成為各中心的會員，大家需要向中心遞交申請書。有中心會安排申請人在繳交申請後14日內面談，進一步了解背景，亦有中心只接受年滿65歲以上的人士加入，詳情可向各中心查詢。成為會員後，有需要的人士可到「有『營』飯堂」用「善心價」買飯或於派飯期內免費取飯。

有「營」飯堂（圖片來源：中電）

有「營」飯堂

派飯日期：5月8日至5月13日

對象：已向有「營」飯堂登記的有需要人士

派飯地點４個：



深水埗

地點：保良局癸未年樂頤居暨耆安老長者日間護理中心

地址：九龍深水埗富昌邨富潤樓平台及2樓



石硤尾

地點：深水埗區議會保良局石硤尾社區服務中心

地址：九龍深水埗白田街13號石硤尾邨美葵樓平台101號鋪



葵涌

地點：保良局劉漢宣紀念長幼天地

地址：新界葵涌葵涌邨合葵樓地下1-4及18-19號



觀塘

地點：保良局華永會生命教育及長者支援中心

地址：九龍觀塘雲漢邨漢柏樓地下5號

