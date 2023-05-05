周杰倫演唱會｜完騷後交通安排 6條特快巴士線往多區 附地點/收費

周杰倫演唱會——《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》將於今日開始，一連7晚在中環海濱活動空間舉行。大家聽完周董每晚大展歌喉後，城巴、新巴及九巴將會提供共6條特快巴士線，從會場出發前往各區，方便大家散場搭車及疏導人潮，部份路線更會駛經口岸及機場，演唱會期間每晚行駛。



6條特快巴士線方便搭車

6條特別散場路線將於5月5、 6、 7、 10、 11、 13及14日行駛，於每場演唱會結束後提供服務。留意專程為演唱會服務的散場路線收費會較高，但相關路線屬特快服務，乘客可以更快到達目的地。

散場路線1. 新巴18R線

（圖片來源：香港巴士大典@Bffclub ）

路線：中環（天星碼頭）→ 杏花邨

主要途經地區：北角、鰂魚涌、西灣河、筲箕灣、柴灣、小西灣

服務時間：每場演唱會結束後開始，按客量需求開出

全程收費：$19.1



散場路線2. 九巴160R線

路線：中環渡輪碼頭 → 洪水橋（洪福邨）

主要途經地區：大欖、藍地、屯門

服務時間：每場演唱會結束後約15分鐘開始，按客量需求開出

全程收費：$38.3



散場路線3. 九巴168R線

（圖片來源：香港巴士大典@Avbw33）

路線：中環渡輪碼頭 → 元朗 (西)

主要途經地區：八鄉

服務時間：每場演唱會結束後約15分鐘開始，按客量需求開出

全程收費：$38.3



散場路線4. 城巴176R線

（圖片來源：香港巴士大典@LemonTek Transport）

路線：中環（天星碼頭）→ 落馬洲（新田）

主要途經地區：八鄉、錦田

服務時間：每場演唱會結束後開始，按客量需求開出

全程收費：$45



散場路線5. 九巴178R線

路線：中環渡輪碼頭 → 聯和墟

主要途經地區：粉嶺、上水

服務時間：每場演唱會結束後約15分鐘開始，按客量需求開出

全程收費：$43.3



散場路線6. 城巴A11R線

（圖片授權：城巴）

路線：中環（天星碼頭）→ 機場

主要途經地區：港珠澳大橋香港口岸

服務時間：每場演唱會結束後開始，按客量需求開出

全程收費：$45

