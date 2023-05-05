周杰倫演唱會｜完騷後交通安排 6條特快巴士線往多區 附地點/收費
周杰倫演唱會——《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》將於今日開始，一連7晚在中環海濱活動空間舉行。大家聽完周董每晚大展歌喉後，城巴、新巴及九巴將會提供共6條特快巴士線，從會場出發前往各區，方便大家散場搭車及疏導人潮，部份路線更會駛經口岸及機場，演唱會期間每晚行駛。
6條特快巴士線方便搭車
6條特別散場路線將於5月5、 6、 7、 10、 11、 13及14日行駛，於每場演唱會結束後提供服務。留意專程為演唱會服務的散場路線收費會較高，但相關路線屬特快服務，乘客可以更快到達目的地。
散場路線1. 新巴18R線
路線：中環（天星碼頭）→ 杏花邨
主要途經地區：北角、鰂魚涌、西灣河、筲箕灣、柴灣、小西灣
服務時間：每場演唱會結束後開始，按客量需求開出
全程收費：$19.1
散場路線2. 九巴160R線
路線：中環渡輪碼頭 → 洪水橋（洪福邨）
主要途經地區：大欖、藍地、屯門
服務時間：每場演唱會結束後約15分鐘開始，按客量需求開出
全程收費：$38.3
散場路線3. 九巴168R線
路線：中環渡輪碼頭 → 元朗 (西)
主要途經地區：八鄉
服務時間：每場演唱會結束後約15分鐘開始，按客量需求開出
全程收費：$38.3
散場路線4. 城巴176R線
路線：中環（天星碼頭）→ 落馬洲（新田）
主要途經地區：八鄉、錦田
服務時間：每場演唱會結束後開始，按客量需求開出
全程收費：$45
散場路線5. 九巴178R線
路線：中環渡輪碼頭 → 聯和墟
主要途經地區：粉嶺、上水
服務時間：每場演唱會結束後約15分鐘開始，按客量需求開出
全程收費：$43.3
散場路線6. 城巴A11R線
路線：中環（天星碼頭）→ 機場
主要途經地區：港珠澳大橋香港口岸
服務時間：每場演唱會結束後開始，按客量需求開出
全程收費：$45
周杰倫演唱會在哪裡舉行？
周杰倫演唱會在中環海濱活動空間舉行，6條特快巴士路線方便市民坐車回家…詳情按此
周杰倫演唱會特快巴士路線經口岸嗎？
周杰倫演唱會特快巴士路線有途經口岸，分別是城巴176R線、城巴A11R線，上落客站詳情按此