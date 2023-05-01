瓷磚千年鏽漬抹極唔甩？網民淘寶超強去鏽清潔劑　5分鐘成功去漬

屋企瓷磚不時出現鏽漬，用盡方法都洗唔甩？近期有網民發現一款瓷磚去鏽清潔劑，使用後僅用5分鐘，就可以成功去除千年鏽漬，並大讚好用，效果顯著，於淘寶入貨僅約¥35元不等。



超強去鏽清潔劑 5分鐘成功除污

最近有網民在Facebook「淘寶開心share」群組發帖分享，指家中地下瓷磚長期有洗不掉的鏽漬，近期於淘寶發現一款效果蛋勁的「去鏽清潔劑」，對鏽漬噴上清潔劑後，前後僅花5分鐘，就可以清除「抹極唔甩嘅千年污漬」， 並且大讚好用。

（圖片來源：淘寶）

從相片中可見，事主家中地下的瓷磚上，沾上一大個圓圈外形的黃色鏽漬，污漬滲入地下無法抹掉，非常顯眼。不過事主使用該除鏽清潔劑後，瓷磚就回復乾淨，並且比之前更加明亮，獲不少網民讚好。

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翻查資料，該款瓷磚除鏽清潔劑，主打用於廚房大理石材檯面，可以深層清洗已經渗透銹漬入內的瓷磚，具有強力去污去黄等清潔功能。目前於淘寶售價34.9元人民幣不等。

不少網民均表示有興趣使用。翻查用家評語，不少用家均指清潔劑效力甚強，需要配合保鮮膜使用，「廚房檯面用的材質不好，很多東西附在上面很難清除，噴完鋪上保鮮膜就可以了」、「我用了一次也没有用多少，按方法浸泡使用的，就清潔得乾乾淨淨了」。大家不妨作為參考！