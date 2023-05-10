鴻星$1點心︳$1蝦餃/珍珠雞/排骨飯天天新款 早茶下午茶68折起
鴻星繼續有$1點心！即日起到鴻星中菜歎早茶，用1蚊享指定點心，一星期七日天天新款。早市或下午茶時段埋單有68折，全日外賣自取有折扣。
鴻星中菜續推早晨1蚊點心
即日起早上9:30前去觀塘、旺角鴻星嘆早茶，每位茶芥享$1點心一份，包括蝦餃皇、叉燒腸、珍珠雞、皮蛋酥、章魚肉餅飯、鳳爪排骨飯等，點心每日款式不同。
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鴻星早市周一至周日$1點心
星期一︰章魚肉餅飯（位）
星期二︰蜜汁叉燒腸（2條）
星期三︰鳳爪排骨飯（位）
星期四︰荷香珍珠雞（位）
星期五︰韭黃鮮蝦腸（2條）
星期六 薑芽皮蛋酥（位）
星期日 黃金蝦餃皇（位）
詳情▼▼
早茶午市下午茶低至68折
除了$1點心，亦有茶市折扣及外賣自取折扣優惠。
早茶折扣
觀塘店︰
星期一至五，早上7-11點前結賬離座，點心有68折。
星期六、日及公眾假期，早上7-10:30點前結賬離座，點心68折。
旺角店︰
星期一至五，早上7:30-11點前結賬離座，點心68折。
星期六、日及公眾假期，早上7:30-10:30點前結賬離座，點心68折。
午市折扣
觀塘及旺角店︰
星期一至五，早上11時至下午2時結賬離座，點心88折。
星期六、日及公眾假期，早上10:30-下午14:00點前結賬離座，點心88折。
下午茶折扣
觀塘及旺角店︰
星期一至日及公眾假期，2時後入座，點心紙68折。
外賣自取優惠適用於星期一至日全日正價食品，觀塘店75折，旺角店83折。
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鴻星中菜
觀塘店
電話：2628 0120
地址：開源道64號源成中心1樓
營業時間：星期一至日 7am - 4pm、5:30pm - 10:30pm
旺角店
電話：2628 0890
地址：太子道西193號新世紀廣場6樓601-601A號舖
營業時間：星期一至日 7:30am - 4pm、5:30pm - 10:30pm