鴻星$1點心︳$1蝦餃/珍珠雞/排骨飯天天新款　早茶下午茶68折起

鴻星繼續有$1點心！即日起到鴻星中菜歎早茶，用1蚊享指定點心，一星期七日天天新款。早市或下午茶時段埋單有68折，全日外賣自取有折扣。



鴻星中菜續推早晨1蚊點心

即日起早上9:30前去觀塘、旺角鴻星嘆早茶，每位茶芥享$1點心一份，包括蝦餃皇、叉燒腸、珍珠雞、皮蛋酥、章魚肉餅飯、鳳爪排骨飯等，點心每日款式不同。

（圖片來源：鴻星中菜）

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鴻星早市周一至周日$1點心

星期一︰章魚肉餅飯（位）

星期二︰蜜汁叉燒腸（2條）

星期三︰鳳爪排骨飯（位）

星期四︰荷香珍珠雞（位）

星期五︰韭黃鮮蝦腸（2條）

星期六 薑芽皮蛋酥（位）

星期日 黃金蝦餃皇（位）



詳情▼▼

早茶午市下午茶低至68折

除了$1點心，亦有茶市折扣及外賣自取折扣優惠。

早茶折扣

觀塘店︰

星期一至五，早上7-11點前結賬離座，點心有68折。

星期六、日及公眾假期，早上7-10:30點前結賬離座，點心68折。

旺角店︰

星期一至五，早上7:30-11點前結賬離座，點心68折。

星期六、日及公眾假期，早上7:30-10:30點前結賬離座，點心68折。

午市折扣

觀塘及旺角店︰

星期一至五，早上11時至下午2時結賬離座，點心88折。

星期六、日及公眾假期，早上10:30-下午14:00點前結賬離座，點心88折。

下午茶折扣

觀塘及旺角店︰

星期一至日及公眾假期，2時後入座，點心紙68折。

外賣自取優惠適用於星期一至日全日正價食品，觀塘店75折，旺角店83折。

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鴻星中菜

觀塘店

電話：2628 0120

地址：開源道64號源成中心1樓

營業時間：星期一至日 7am - 4pm、5:30pm - 10:30pm



旺角店

電話：2628 0890

地址：太子道西193號新世紀廣場6樓601-601A號舖

營業時間：星期一至日 7:30am - 4pm、5:30pm - 10:30pm

