啟德新商場︳2023秋70萬呎AIRSIDE開幕　首個室內衝浪場超多車位

啟德發展區2023年第三季將有新商場落成，AIRSIDE共70萬呎的大型新商場，匯聚餐飲、娛樂及藝術焦點。



啟德AIRSIDE多層購物商場預料2023年第三季試業，全場共70萬呎，據悉現時出租率接近八成。店鋪包羅本地及國際品牌、多國菜餐廳美食、體驗式零售、約25,000呎city’super及逾12,000呎MUJI。

（AIRSIDE提供）

啟德AIRSIDE四大亮點

餐飲特色︰

多達40間餐廳，包括特色烘焙蛋糕店、打卡咖啡店及茶屋、人氣過江龍料理或本地薑佳餚，又有多國餐飲美食廣場、寵物友善的露天茶座，方便遊客享用美食。

娛樂設施︰

包括全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場，佔地逾萬呎之外，更內設餐廳，無分季節讓水上活動愛好者盡情衝浪。全新MCL AIRSIDE戲院佔地逾33,000呎，7間影院，超過900個座位，電影迷不容錯過。

（AIRSIDE提供）

泊車設施︰

有全港首個智能泊單車系統，提供48個單車泊位；而停車場共有850個車位，全部配備電動車充電功能。

藝術焦點︰

本地文創新空間，社區設計師、藝術家及職人舉辦共學工作坊，逾萬平方呎的藝文空間將散佈商場的不同角落，Gate 33藝文館約3,000平方呎，由專業藝術團隊打理，定期策劃藝文展覽，注入更多藝術元素。

（AIRSIDE提供）

交通連接︰連接AIRSIDE的啟德港鐵站出入口亦在新商場2023年第三季試業時同步啟用；購物商場上有32層甲級寫字樓。估計如果從AIRSIDE前往中環僅20分鐘，往香港國際機場和深圳邊境需45分鐘。

預料啟德發展區將來有多個重要基建項目陸續落成，包括雙子塔SOGO，各地遊客、當區居民將有更多遊玩及購物地點消遣。相關文章︰啟德擬建全港最長地下街+雙子塔SOGO！集娛樂/體育/酒店/購物一身