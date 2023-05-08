bossini周年感謝祭2023︳男女童裝$59起　母親節全場女裝貨品7折

bossini 將舉行周年感謝祭，由5月12日開始至5月21日，男女、童裝服飾，包括上衣、長褲、內衣褲等低至半價，部份更低至HK$59，母親節全場女裝貨品有7折。即睇詳情！



由5月12日起，指定日子都有不同衣服款式特價，男裝、女裝、童裝、襪款、防UV風衣女裝皆有。

（bossini 提供）

5月12-13日︰精選T恤 男裝 / 女裝 $69 （原價$139）、童裝 $59 (原價$119)▼

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5月14-15日︰男/女裝內衣系列/襪款 7折▼

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5月16-17日︰精選下身產品男裝/女裝 $159 （原價$239 - $299）

5月18-19日︰精選T恤男裝/女裝 $69 （原價$119 - $139）、童裝 $59 （原價$99 - $119）

5月20-21日︰精選輕便短褲男裝/女裝 $79 （原價$119 - $139）、童裝$69 （原價$99 - $119）

5月21日︰可摺疊防UV風衣女裝 $199（原價$339）▼

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另外，母親節亦有限定優惠，於5月14日當日帶媽媽一起購物，全場女裝貨品有7折，女裝內衣系列享買1送1。

5月14日︰母親節限定款式優惠▼

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5月14日︰女裝內衣系列 買1送1▼

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其他折扣包括，會員於感謝祭期間購物享雙倍積分，消費滿$1,000，獲額外$100現金券，於下次購物當錢用。新會員購物滿$300，獲限量版懷舊文化系列環保袋乙個。

bossini 周年感謝祭 詳情

日期︰5月12-21日 （會員優先場：5月12-14日）

分店地址︰優惠不適用於元朗廣場店

