桌上遊戲︳3款桌遊Boardgames推介聚會派對必玩　歡樂指數爆燈

3大桌遊Board games最啱朋友開Party，《腦洞量表》、《跳跳骰》、《糊塗動畫室》玩法介紹。

作者︰盧思浩



一班人聚頭，好多時會想「搵啲嘢玩」， 除了唱K、打牌、beer pong，愈來愈多朋友都會嘗試玩桌遊（Board games）。雖然好多時玩來玩去都是那幾款，但事實上每個月都有新款桌遊推出，如果要玩，當然玩最新啦！ 今日小編推薦幾款肯定可以將派對氣氛推到最高峰的新桌遊。無論Party有幾多人都會搵到「啱玩嘅」。

腦洞量表 深得港台KOL歡心

《腦洞量表》是一款合作性遊戲，每會合有1個評量員，評量員抽1張主題牌，然後其他玩家按自己抽取的數字，有牌1至牌10，講出或演繹相對應程度的答案。例如︰ 肚痛程度 （1-最輕微、10-最嚴重）， 評量員聽完所有答案，要排返數字牌次序，愈多人愈有挑戰性！想贏就要睇穿全隊人的心思。

遊戲人數：4-9人

難度：★★★☆☆

歡樂指數：★★★★★

刺激指數：★★☆☆☆

腦洞量表（作者提供）

跳跳骰 設法令對手輸

每人會有4顆骰仔，玩家要將骰仔由起點彈到遊戲板上得分（所得分數 = 骰仔數值x層數註明之數值）。除咗可以彈自己的骰子去最有利的位置來爭取最高分，玩家也可以彈走對手的骰仔，令對手不獲分數。

遊戲人數：2-4（遊戲提供4套不同顏色的骰， 如果人數多可以組隊玩）

難度：★★☆☆☆

歡樂指數：★★★★★

刺激指數：★★★★☆

跳跳骰（作者提供）

糊塗動畫室 考腦力猜出圖畫

「想你估到，又唔想你太快估到」！糊塗動畫室的玩家先將自己抽到的題目分割，並畫在3張透明膠片上，畫好後隨機保留其中一張，其餘會和其他玩家交出的膠片一併「洗勻」並展示在中間。

其中一位玩家隨機打開自己的保留卡，讓其他玩家在限時內憑前方混亂的膠片圖畫中將答案猜出。當其他玩家需要愈多時間才可猜出答案，畫圖的玩家便可以獲得更多分數。但如果沒有玩家猜中，畫圖的玩家就沒有得分了。

遊戲人數：3-6

難度：★★☆☆☆

歡樂指數：★★★★☆

刺激指數：★★☆☆☆