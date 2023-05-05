迪士尼100周年｜11款迪士尼精品！三眼仔/毛毛手機繩、雙面漁夫帽

迪士尼100周年紀念版精品又再登場！便利店今次再推出全新11款迪士尼100周年精品，包括波波球手機掛繩、雙面漁夫帽、耳仔長遮等，涵蓋8位迪士尼及彼思人氣角色，包括米奇、唐老鴨、鋼牙與大鼻、衣夫人、反斗奇兵系列等，即看迪士尼精品詳情。



迪士尼100周年 11款迪士尼精品好實用

迪士尼今年踏入100周年，繼早前推出限量版水樽公仔匙扣後，7-11便利店再推出11款全新迪士尼100周年精品，包括手機繩、雙面漁夫帽、耳仔長遮、摺疊盒等，涵蓋經典角色米奇、唐老鴨、鋼牙與大鼻、衣夫人、勞蘇、三眼仔、毛毛及史迪仔8位人氣角色。

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由5月10日起至6月6日，7-11便利店11款全新迪士尼100周年精品將正式推出。今次將加推4款限量版迪士尼100周年「Match & Go 扣住周圍遊」系列的「兩用掛繩 Set」，分別集齊米奇老鼠/鋼牙與大鼻、史迪仔/唐老鴨、三眼仔/毛毛，以及勞蘇/衣夫人。

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

迪士尼100周年紀念版精品【1-4】迪士尼100周年「Match & Go 扣住周圍遊」系列的「兩用掛繩 Set」

每款「兩用掛繩 Set 」包含3個配件，包括掛繩、毛毛球掛飾和指定2款迪士尼人物夾片，全條掛繩可延長至160cm。

7-11迪士尼100周年紀念版 「兩用掛繩 Set」詳情

換購日期：由5月10日（07:00起）至6月6日

推廣地點：全線7-Eleven分店

價錢：

1) 儲齊8張印花，加$128可隨機換購2套

2) 儲齊8張印花，加$78可隨機換購1套

yuu會員8,800積分，加$58換購

*詳情可前往活動網頁查詢。



迪士尼100周年紀念版精品【5-6】Pop Up 雙面漁夫帽（勞蘇與毛毛、史迪仔與三眼仔）

7-11迪士尼100周年紀念版 Pop Up 雙面漁夫帽 詳情

換購日期：由5月10日（07:00起）至6月9日

推廣地點：全線7-Eleven分店

價錢：

1) 任何消費加$89，可換購1款

2) yuu會員9,000積分，加$35換購1款

*顧客可自行挑選喜愛款式。

*詳情可前往活動網頁查詢。



迪士尼100周年紀念版精品【7-8】Pop Up 耳仔長雨傘（三眼仔、鋼牙與大鼻）

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7-11迪士尼100周年紀念版 Pop Up 耳仔長雨傘 詳情

換購日期：由5月10日（07:00起）至6月9日

推廣地點：全線7-Eleven分店

價錢：

1) 任何消費加$149，可換購1款

2) yuu會員9,000積分，加$95換購1款

*顧客可自行挑選喜愛款式。

*詳情可前往活動網頁查詢。



迪士尼100周年紀念版精品【9-11】疊得起收納箱（1套有3個-反斗奇兵、怪獸公司、鋼牙與大鼻）

7-11迪士尼100周年紀念版 疊得起收納箱 詳情

換購日期：由5月10日（07:00起）至6月9日

推廣地點：全線7-Eleven分店

價錢：

1) 任何消費加$199，可換購1套

2) yuu會員9,000積分，加$139換購1套

*詳情可前往活動網頁查詢。

