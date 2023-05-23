西環美食｜記者實試正宗西班牙菜　隱世美食店歎魚子醬黑毛豬火腿

西環美食！西營盤一間樓上西班牙菜館經過翻新後，近月正式重開。記者專程到餐廳實試由餐廳主廚直接主理的「主廚餐桌」體驗，享用多種西班牙特色菜餚，包括黑毛豬火腿、魚子醬炸蛋脆薯與特飲等。即睇餐廳新裝、地址及食評。



記者實試 西營盤正宗西班牙餐廳

位於西營盤的La Paloma，由西班牙裔、來港製作西班牙菜已13年的廚師Alex Fargas開設，店內供應多種西班牙特色菜餚與特飲。除了一般市面常見的西班牙菜，餐廳亦有Alex的家鄉菜，讓香港人品嘗與別不同的西班牙味道。

餐廳近日完成翻新，重新裝修後的餐廳，有明確分工的開放性廚房，亦引入了乾式熟成櫃、葡萄酒冰櫃，讓食材更為新鮮。廚房旁一隅，則為記者實試「主廚餐桌」的位置。

「主廚餐桌」是指整個用餐過程都由主廚執行的用餐體驗（$688/位）。主廚除了會按時節選擇提供的菜式及親自下廚外，更會詳細介紹每道菜以及講述西班牙的飲食傳統，與客人打成一片。記者實測「主廚餐桌」當日，主廚製作了6道前菜、2道主菜以及2款甜品，全部皆精心製作，饒具西班牙特色。

前菜︰生蠔、和牛鵝肝長法包、魚子醬炸蛋脆薯

前菜方面，記者品嘗了配上血腥瑪莉雞尾酒的生蠔（$318）、吞拿魚他他配墨汁海鮮飯脆脆（$188）、和牛及鵝肝配長法包（$35）、伊比利亞火腿配烤麵包佐香蒜番茄（$78）、西班牙紅蝦薄片配西班牙魚子醬以及屬於主廚家鄉菜的炸雞蛋黃配脆薯。

當中，餐廳的西班牙紅蝦選用了於深海1,000米棲息的海蝦，口感彈牙爽口。該道菜式在醬汁、魚子醬和配菜的配合下，擺盤猶如一幅顏色鮮豔的畫作；伊比利亞火腿則選用吃了2年橡果的伊比利亞豬，肉身油份偏少，質感嫩滑；而記者最推薦的，是炸雞蛋黃配脆薯，脆口的馬鈴薯加入了番茄，在雞蛋的交融下賦有層次，口感十足。

主菜︰西班牙風乾牛肉、慢煮烤乳豬

主菜方面，主廚製作了西班牙風乾牛肉配牛肉汁（$298/150克）以及慢煮烤乳豬配蔬菜（$280）。肉質鮮嫩而不韌的豬肉在乳豬醬和紅椒堅果醬的配合下，相當美味。而西班牙牛肉在烹煮前經過長達3個月的熟成，亦相當容易入口。

甜品︰芝士蛋糕配雜莓雪芭、西班牙炸脆條配朱古力醬

芝士蛋糕配雜莓雪芭（$78）、傳統西班牙炸脆條配朱古力醬（$88）（陳葦慈攝）

至於甜品、主廚當日預備了芝士蛋糕配雜莓雪芭（$78）以及傳統西班牙炸脆條配朱古力醬（$88）。雜莓酸味充足，刺激味蕾，而西班牙炸脆條油份不太多，享用時不會有過膩的感覺。

餐後可到品酒區、露台繼續暢飲

翻新後的餐廳更增設了與主要用餐區分隔的「El Bar」品酒區域，讓大家在較私密的空間與三五知己把酒當歌。除了戶內部份，餐廳更設有露台，讓大家在高處一邊觀看著皇后大道上的人與事，一邊度過休閒的時光。

La Paloma

地址：香港島西營盤皇后大道西189號西浦1樓

營業時間：每日12:00 - 16:00；18:00 - 00:00

查詢：22916161

